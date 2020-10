Kopen of wachten? Dit effect heeft corona op de prijs van huizen

08 oktober 2020

Met een absolute recordzomer voor het vastgoed en verkopen die ver boven de vraagprijs liggen, lijkt het bijna onmogelijk om in alle rust op zoek te gaan naar je droomwoning. Toch laat je je best onder druk zetten. Met deze tips van bouwsite Livios behoed je jezelf voor een miskoop.

Bepaal je prioriteiten

Maak voor jezelf een lijstje op met wat je zeker in je nieuwe woning wil hebben. Denk maar aan het aantal slaapkamers, een kleine of een grote tuin, een open keuken of niet, een garage… Maak daarbij een onderscheid tussen musthaves en nice-to-haves. Een musthave is voor jou essentieel, een nice-to-have is mooi meegenomen en kan bijvoorbeeld de doorslag geven als je tussen twee woningen twijfelt.

Bekijk je financiële mogelijkheden

Vooraleer je de markt op trekt, doe je er goed aan je eerst grondig te informeren bij verschillende banken. Zo weet je perfect welk budget voor jou haalbaar is. In sommige regio’s wordt tot zelfs 40.000 euro bovenop de vraagprijs geboden. Laat je daardoor niet beïnvloeden. Een goede richtlijn is dat je een derde van je maandelijkse inkomen aan je woning besteedt. Al blijkt uit cijfers van de Nationale Bank dat 25% van de nieuwe kredietnemers meer dan de helft van hun maandelijks inkomen gebruiken voor het aflossen van hun woonkrediet. Vergeet ook niet dat je vandaag al over behoorlijk wat eigen inbreng moet beschikken vooraleer de bank je een lening zal toekennen. Bekijk hier hoeveel eigen inbreng je nodig hebt om vastgoed te kopen.

Vergelijk panden

Zoek je een woning in een bepaalde buurt? Bekijk dan eens wat verkopers vragen voor gelijkaardige panden. En wat je voor die prijs mag verwachten. Zo ben je beter voorbereid als er ruimte is om over een realistische prijs te onderhandelen. Ook makelaars weten heel goed welke prijs aanvaardbaar is. Doe gerust eens navraag als je een pand op het oog hebt en twijfelt aan de vraagprijs.

Wees geduldig

Heb je je zinnen gezet op een woning of appartement met een tuin of ruim terras? Dan is de kans een pak kleiner geworden dat je snel iets zal vinden. Door de lockdown en het vele thuiswerken hebben heel wat mensen beseft hoe belangrijk het is om af en toe buiten te kunnen vertoeven. Volgens het CIB, de Confederatie van Immobiliënberoepen, geeft 75% van de makelaars aan dat voldoende buitenruimte vandaag een absolute must is. Een klein balkon is niet langer voldoende. Laat je dus niet ontmoedigen of verleiden om meer te bieden dan de woning waard is.

Door de grote rush op vastgoed zijn ook de prijzen gestegen. Daardoor kan het lonen om wat te wachten tot de markt weer is gekalmeerd. Vastgoedspecialisten verwachten dat de markt dit najaar zal stabiliseren, eens de achterstand door de lockdown is ingehaald.

