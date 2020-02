Kopen én verbouwen in één: makelaar biedt nieuw en opvallend dienstenpakket aan Bjorn Cocquyt

14 februari 2020

14u29 0 Woon. Een huis kopen en er meteen 3D-plannen bij krijgen voor de verbouwing? Je verhuis en inrichting laten regelen door een interieurarchitect? Of je badkamer of keuken renoveren terwijl je op reis bent? Het zijn maar enkele van de diensten die Vastgoedgroep Hillewaere voortaan aanbiedt via de nieuwe bedrijfstak Home by Hillewaere.

Hillewaere, dat tien vastgoedkantoren in het Antwerpse, in Gent en in Hasselt heeft, wil met de nieuwe dienst inspelen op de ‘ontzorgingssfeer’ die momenteel op alle vlakken heerst bij de Vlamingen. “De aankoop van een woning is een belangrijke trigger voor allerlei beslissingen zoals verbouwingen, renovaties, aankoop van meubelen, … Onze makelaars merken al een tijd op dat klanten vragen om hen daarbij te helpen”, klinkt het.

Home by Hillewaere wil de intenties van de klanten al meteen concreet maken en/of uitvoeren. “Op basis van 3D-plannen wordt het mogelijk om een idee te krijgen van de kosten van de werken die moeten gebeuren. Zo moeten ze niet op basis van nattevingerwerk naar de bank, wat veel efficiënter en makkelijker is. Bovendien zijn de rentevoeten op hypothecaire leningen een stuk goedkoper dan die van renovatieleningen.”

Binnen het concept zijn er nog verschillende andere opties: verhuizen met behulp van een interieurarchitect die er zelfs voor zorgt dat de kadertjes aan de muur hangen, een keuken die in maximum twee tot drie weken wordt vernieuwd, terwijl jij op het strand ligt, homestaging met bijvoorbeeld een likje verf voor huizen die moeilijker verkocht geraken, … Omdat elk project afzonderlijk wordt bekeken, zijn er geen vooraf bepaalde tarieven.

Voor Home by Hillewaere gaat de groep in zee met interieurarchitect Stephanie Hermans. “We geven onze klanten onafhankelijk advies, verrassen hen met nieuwe invalshoeken en praktische, passende alternatieven. We doen er alles aan om hun interieurdromen op een buitengewone manier te realiseren”, zo zegt Stephanie.

