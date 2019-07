Gesponsorde inhoud Koop of (ver)bouw je een woning? Denk aan je EPC-score Aangeboden door Gamma

15 juli 2019

Is jouw woning al BEN? De ambitie van de Vlaamse overheid is om tegen 2050 iedere woning bijna-energieneutraal te maken: even energiezuinig als een nieuwbouwwoning uit 2017. Waarom een BEN-woning zo belangrijk is? Je verbruikt weinig energie voor je verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Bovendien haal je de nodige energie uit groene energiebronnen.

Een veelheid aan voordelen

Een BENOvatie biedt je een veelheid aan voordelen: je energiefactuur daalt, je woning stijgt in waarde en het is goed voor het milieu én jouw comfort. Bovendien heb je recht op premies, betaal je minder onroerende voorheffing en krijg je van sommige banken een extra voordelig BEN-krediet. Je kan een premie aanvragen voor de isolatie van je dak, (zolder)vloer, spouwmuur, buitenmuur en beglazing.

Opgelet: sommige renovatiepremies dalen al. Isoleert een aannemer je dak of zoldervloer? Dan ontvang je dit jaar nog maar vier in plaats van zes euro per m². Doe je het zelf? Dan daalt je premie van drie naar twee euro per m². Waar wacht je nog op?

Denk aan je EPC

Hoe weet je of jouw woning BEN is? Het energieprestatiecertificaat (EPC) helpt je een handje. Begin dit jaar gaf het Vlaams Energieagentschap (VEA) het EPC een make-over: vanaf nu krijg je een uitgebreidere energiescore mét een label. Bovendien geeft het EPC je concretere aanbevelingen om je woning energiezuiniger te maken.

Energielabel van A+ tot F

Het belangrijkste onderdeel van het EPC? De energiescore. De energiescore van je oude EPC vind je er nog steeds terug. Nieuw is dat je woning nu ook een label met een score van A+ tot F krijgt, waarbij A+ uitstekend is en F ondermaats. Je kan het systeem vergelijken met het label van elektrische toestellen. Zo heb je meteen zicht op de energiezuinigheid van jouw woning en weet je hoeveel werk je voor de boeg hebt.

Bezint eer ge begint

Nog een voordeel van het nieuwe EPC: je vindt er heel wat tips en aanbevelingen om het label van je woning of appartement te verbeteren. Voor je eengezinswoning krijg je zelfs een kostenraming van je geplande investering. Handig! Neem dus zeker je EPC onder de loep voor je aan je energiebesparende renovatie begint.

Alles in één handig overzicht

Dit en nog veel meer vind je terug op je woningpas: een gratis digitaal paspoort met alle keuringen, attesten en vergunningen van jouw woning in één handig overzicht. Je ziet er in een oogopslag hoe energiezuinig jouw woning is. In de toekomst kan je er steeds meer informatie in kwijt. Zo is jouw Woningpas vanaf 2020 een volledig dossier met alle informatie over digitale attesten, premies, leningen, zichtbare gebreken, EPB- en EPC-attesten, grondplannen en zelfs renovatieadvies.

