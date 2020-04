Koop Belgisch: 5 woonitems uit onze favoriete lokale webshops Bjorn Cocquyt

21 april 2020

14u50 0 Woon. Websites zoals bol.com en westing.nl kunnen in coronatijden het aantal bestellingen nauwelijks bijhouden, maar je kunt ook lokaal kopen en zo Belgische winkels een financieel duwtje in de rug geven. Dit zijn een paar van onze favoriete webshops.

Klassieker met korting

Bij yd nordic house in Gent trekken ze al jaren met succes de Scandinavische kaart. Nog tot 30 april kun je genieten van een korting van 20 % op een klassieker onder de sofa’s: de Mags van Hay. Met de functionele modules en de verschillende stofopties stel je een model samen dat helemaal op jouw interieur is afgestemd. Richtprijs: vanaf 1.771,20 euro (2,5 zit met armsteun).

www.ydnordichouse.be

Handig hulpje

Feel at Home bindt de strijd aan met corona met de lancering van een nieuwe, bijkomende website. Bij Stay at Home kun je zowat alle indoor en outdoor producten ontdekken die op dit moment in de winkel in het Vlaams-Brabantse Boortmeerbeek staan. Bestellen en thuis laten leveren doe je in amper een paar kliks. Deze trolley in teak van Roda is handig voor zowel op het terras als in de living. Richtprijs: 1.235 euro.

www.feelathome.be

Stoer maar warm

Wie van de landelijke stijl houdt, vindt in Limburg zeker zijn gading bij Maaseiker Woonhuys. Er gaat niet alleen aandacht uit naar meubels en accessoires, maar ook naar textiel. Wij hebben het wel voor deze grof gebreide plaid Joep van Knit Factory. Stoer, ruim (160 x 130 cm) en natuurlijk lekker warm. Er is ook een uitvoering waarbij het okergeel vervangen is door koffiebruin. Richtprijs: 109,95 euro

www.maaseikerwoonhuys.be

Spiegel met een verhaal

Je hebt een paar unieke stukken nodig om je interieur helemaal af te maken en daarvoor ben je aan het goede adres bij Liv’in Room 121 in Antwerpen. Voormalig styliste Ann Van der Eecken heeft een neus voor authentieke, karaktervolle meubels en accessoires waar vaak ook een verhaal aan vasthangt. De spiegel Simba (100 cm), handgemaakt door het Belgische label Bazar Bizar, illustreert dat goed. Richtprijs: 175 euro. (BCW)

www.livinroom121.be

Retro met modern accent

In deze periode van het jaar lokt het West-Vlaamse Meubili doorgaans een pak extra volk met de opening van hun outlet store. Hét moment om dure outdoormerken met fikse korting te kopen is er nog steeds, dankzij hun nieuwe webshop. Een aantal uitvoeringen van La Lampe Paris van Maiori worden er met 50 % korting aangeboden. De staande lamp heeft een retrolook, maar is toch mee met haar tijd door de zonnecellen en de kleurrijke lampenkappen. Richtprijs: 299,50 euro. (BCW)

www.meubilioutlet.com