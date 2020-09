WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Koolstofarm verwarmen? Het kan straks met een mix van HVO en stookolie. Aangeboden door Informazout

09u06 0 WOON. We gaan met z’n allen bewuster en duurzamer leven om onze impact op het milieu te beperken. Daar hoort ook verwarmen met een kleinere koolstofvoetafdruk bij. Een interessante ontwikkeling hierin is de komst van HVO, een nieuwe vloeibare brandstof op basis van plantaardige producten.

Waar komt HVO vandaan?

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Oorspronkelijk werden er alleen plantaardige oliën gebruikt als basis, maar vandaag werkt men ook met afval en restvet uit de voedsel-, vis- en slachthuisindustrie. En met plantaardige olie die niet van voedselkwaliteit is. HVO is een koolstofarme brandstof die bij verbranding tot 90% minder CO2 uitstoot en zo het milieu een pak minder belast.

Druppelsgewijs of in één teug

Naast het duurzame aspect, is één van de grootste voordelen van HVO dat het een ‘drop-in’-brandstof is. Je kan het dus perfect vermengen met stookolie zonder de kwaliteit van de brandstof te verminderen. De keuze is helemaal aan jou: je kan een kleine hoeveelheid gebruiken of stapsgewijs overschakelen naar een grotere concentratie. Zo kan HVO op langere termijn je stookolie vervangen. Bovendien vraagt het gebruik van HVO geen aanpassingen aan je huidige stookolieketel zodat de overschakeling probleemloos verloopt.

“Overschakeling liep gesmeerd”

Sinds februari 2020 loopt er een veldtest met HVO in Vlaanderen. Jeroen Van der Kelen gebruikt momenteel HVO in een mix met stookolie om zijn woning te verwarmen. Aangezien er aan zijn huidige verwarmingsinstallatie niets moest worden aangepast, verliep de overschakeling bijzonder vlot. De verwarmingsprestaties van Jeroens ketel worden nu van dichtbij opgevolgd en zijn voorlopig zeer positief.

Wanneer we met z’n allen onze woning zullen kunnen verwarmen met HVO? Dat is nog niet precies geweten. In landen zoals Nederland, Frankrijk, Italië, Finland en Singapore is hydrolyse van oliën en vetten al een volwassen productieproces op commerciële schaal. In België is HVO voorlopig enkel beschikbaar in de transportsector, maar het is zeker de bedoeling om deze brandstof op termijn ook te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen.

