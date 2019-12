CO Gesponsorde inhoud Koning Winter komt eraan: is je CV-installatie in orde? Aangeboden door Agentschap Wonen

12 december 2019

08u00 0 WOON. Als het buiten echt koud wordt, kan je verwarmingsinstallatie maar best in topconditie verkeren. Niet alleen omdat je het dan altijd lekker warm hebt en omdat regelmatig onderhoud wettelijk verplicht is, maar omdat je zo ook de kans op CO-vergiftiging aanzienlijk verkleint.

Verwarm je jezelf met een knapperend houtvuur of een gezellige kolenkachel? Heb je een warmtepomp of een pelletkachel? Komt het warm water uit aparte verwarmingstoestellen of is er een centrale verwarming op aardgas of stookolie? Voor de verschillende toestellen gelden er aparte regels. Voor de (brand)verzekering maar ook voor je stookkosten en last but not least voor je gezondheid is het belangrijk dat je die regels kent en ze ook in de praktijk brengt.

Waarom is goed onderhoud zo belangrijk?

De allerbelangrijkste reden voor een goed onderhoud van je verwarmingsinstallatie is het voorkomen van CO-vergiftiging. CO of koolstofmonoxide is een onzichtbaar, reukloos en potentieel dodelijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen zoals hout, kolen, aardgas, butaangas, propaangas of stookolie. Bij normale verbranding ontstaat CO2. Als een toestel niet goed afgesteld is, slecht onderhouden is of verkeerd wordt gebruikt, komt CO vrij. Jaarlijks worden meer dan 500 mensen in Vlaanderen het slachtoffer van CO-vergiftiging. Het agentschap Wonen-Vlaanderen stelt nog altijd in meer dan 10% van de gecontroleerde woningen een ernstig risico op CO-vergiftiging vast. Reden genoeg dus om naar je verwarmingstoestellen te laten kijken. Mooi meegenomen is dat je, door je verwarmingstoestellen regelmatig te laten onderhouden, ook zorgt voor een lager verbruik en een betere werking van het toestel.

Welke soort verwarming heb je?

Uit onderzoek* blijkt dat net geen 90% van de woningen in Vlaanderen is uitgerust met centrale verwarming. Heb je een CV op aardgas of stookolie, dan moet die regelmatig door een erkend technicus gereinigd en gecontroleerd worden. Voor toestellen op stookolie is dat om het jaar, voor aardgas om de twee jaar. Bij de controle en het onderhoud moet de technicus onder meer de verluchting controleren, de schoorsteen reinigen en de verbrandingswaarden controleren. Na afloop krijg je een attest dat je best twee jaar bijhoudt.

Behalve toestellen op gas en stookolie zijn er ook centrale verwarmingen die draaien op hout, pellets of steenkool. Die moeten verplicht jaarlijks onderhouden worden door een geschoolde vakman.

En als ik geen centrale verwarming heb?

Heel wat huizen maken gebruik van andere toestellen om ruimtes en sanitair warm water te verwarmen of bij te verwarmen. Denk aan kachels, haarden, geisers, doorstroomketels, badboilers… Je bent niet wettelijk verplicht om deze toestellen te laten onderhouden, maar regelmatig onderhoud is wel ten zeerste aan te bevelen. Volg de instructies van de fabrikant en vraag een vakman om (twee)jaarlijks het toestel en de schoorsteen te controleren en te reinigen. Let op: huurcontracten en brandverzekeringspolissen kunnen je verplichten om deze ‘losse’ toestellen te laten onderhouden, ook al is er geen wettelijke verplichting voor.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen op gas of petroleum gebruik je beter niet of enkel om even de allerergste kou te verjagen. Gebruik ze niet meer dan maximaal 10 minuten per half uur. Gebruik ze nooit in kleine ruimtes en zet altijd een raam op een kier of op kiep.

Meer weten over het voorkomen van CO-vergiftiging?

