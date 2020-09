Koken op gas of inductie: dit is de beste keuze Redactie

14 september 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Je installeert een nieuwe keuken of bent toe aan een nieuwe kookplaat? Dan is de kans groot dat je twijfelt tussen een gas- en een inductiekookplaat. Logisch, want beiden hebben zo hun voor- en nadelen. Maar welke kookplaat is nu voor jou én je portemonnee de beste optie? Je installeert een nieuwe keuken of bent toe aan een nieuwe kookplaat? Dan is de kans groot dat je twijfelt tussen een gas- en een inductiekookplaat. Logisch, want beiden hebben zo hun voor- en nadelen. Maar welke kookplaat is nu voor jou én je portemonnee de beste optie? Bouwsite Livios zet de grootste verschillen op een rijtje.

Inductie is hot

Lange tijd werd gas beschouwd als de beste optie om te koken, maar inductie is al enige tijd aan een inhaalbeweging bezig. “We zien jaar na jaar een stijgende verkoop van inductiekookplaten in België”, zegt Julie Cottyn van Novy. “In gaskookplaten zien we daarentegen een lichte daling.” De reden voor deze verandering is volgens Julie te wijten aan de voordelen van inductie op vlak van snelheid, onderhoud en veiligheid. Bekijk hier het verschil tussen een halogeenplaat en een inductieplaat.

“Bovendien worden aan inductiekookplaten vaak extra functionaliteiten toegevoegd die het voor de gebruiker nog gemakkelijker maken om te koken. Daarnaast is het heel interessant om flexibiliteit te hebben in zones, waarbij kleinere zones kunnen uitgebreid worden tot grotere zones. Subtiel design wordt ook steeds belangrijker, want de samensmelting tussen keuken en leefruimte zorgt ervoor dat de kookplaat steeds zichtbaarder wordt.”

Prijskaartje

Als we naar het prijskaartje kijken, is een gaskookplaat veruit de goedkoopste optie. Niet alleen in aankoop, maar ook in verbruikskost. Bij een inductiekookplaat ligt je energieverbruik wel lager dankzij het hoge rendement. 90% van de opgewekte energie gaat effectief naar het opwarmen van de pan, terwijl dat bij een gasvuur slechts 60% is. Toch betaal je uiteindelijk meer als je kookt op inductie omdat elektriciteit een duurdere energiebron is dan gas. Produceer je zelf energie, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen? Dan is het interessanter om op elektriciteit te koken. Bekijk hier de kostprijs van een inductiekookplaat.

Toekomst

Of het prijsverschil in de toekomst ook in het voordeel van gas zal blijven, is nog de vraag. Dat heeft vooral te maken met de klimaatdoelstellingen en de gevolgen hiervan voor de belasting op gas en elektriciteit. Maar ook de nieuwe tarifering op onze elektriciteitsfactuur die vanaf 2022 van toepassing zal zijn, speelt hierin een rol. Kook je dan op een inductievuur en doe je bijvoorbeeld tegelijk de was? Dan veroorzaak je een piek in je verbruik en kan je factuur stijgen. Bekijk hier de gevolgen van de nieuwe tarifering op je elektriciteitsfactuur.

Gebruiksgemak en hygiëne

Los van het prijskaartje, zijn het gebruiksgemak en het onderhoud vaak doorslaggevende factoren in de keuze tussen gas of inductie. Hierin neemt inductie duidelijk een voorsprong. Een inductieplaat warmt sneller op en koelt sneller af omdat de warmte ontstaat in de bodem van de pan als gevolg van het elektromagnetisch veld dat wordt opgewekt. Wanneer je de pan van het fornuis haalt, koelt de inductieplaat vrijwel meteen af.

Dat geeft niet alleen een verhoogd gebruiksgemak, maar zorgt er ook voor dat er op een inductieplaat niks kan inbranden. Wanneer bijvoorbeeld je melk overkookt, krijgen de suikers niet de kans om in te branden omdat de warmte zo snel afneemt. Bovendien is het glas van een inductiekookplaat gemakkelijker schoon te maken dan de hoekjes en kantjes van een gasfornuis.

Veiligheid

Ook op vlak van veiligheid is er een belangrijk verschil. Niet alleen wordt de plaat van een inductievuur minder warm omdat de warmte wordt gegenereerd in de bodem van de kookpot, er is ook geen open vlam waar je je aan kan verbranden. Daarnaast komen er bij een gasfornuis soms wat slecht verbrande gassen vrij. Gelukkig is de impact hiervan minimaal. Bovendien verkleinen de nieuwste technologische ontwikkelingen het risico. “De elektronica waarmee de innovatievere gaskookvlakken zijn uitgerust, biedt meer veiligheid en gemak. Zo kan je de vonkontsteking met één handomdraai bedienen”, zegt Sophie De Corte van Miele.

Technologie

Technologische ontwikkelingen zijn er zeker ook bij de inductiekookplaat. “Qua evolutie en technologie staat de inductiekookplaat verder dan het gasfornuis”, vertelt Sophie. “Anders dan bij gas, kunnen er bij een inductieplaat meer functies worden toegevoegd die het koken vergemakkelijken. Ik denk daarbij aan de StartStop-functie om gemakkelijk de draad te kunnen opnemen na een korte onderbreking, TempControl om de temperatuur gelijkmatig te houden of een warmhoudfunctie die je eten op serveertemperatuur houdt.”

Kookresultaat

Of je eten ook anders smaakt wanneer je kookt op een inductie- of gasvuur? Dat heeft eerder te maken met de kok achter het fornuis dan met de kookplaat zelf. De samenstelling van je voedsel verandert niet omdat het op een andere manier wordt opgewarmd. Maar, omdat je een inductiekookplaat secuurder kan regelen, verkleint wel de kans dat je eten verbrandt of overgaar wordt.

Conclusie

Welk fornuis je uiteindelijk best kiest, hangt af van jouw prioriteiten en behoeften. Is de prijs voor jou doorslaggevend? Dan is een gaskookplaat de logische keuze. Voor wie gebruiksgemak en veiligheid belangrijker zijn, is een inductieplaat een goede optie. Neem in elk geval de tijd om je te informeren bij verschillende leveranciers zodat je je vingers straks niet verbrandt aan het verkeerde fornuis.

