Koken in alle stijl en efficiëntie: 8 tips voor een handig ingerichte keuken

LiviosLades of keukenkasten? Composiet, laminaat of natuursteen? Wel of geen kookeiland? Bij het kiezen van een keuken komt meer kijken dan je zou vermoeden. Het moet een gezellige, maar vooral ook praktische ruimte zijn, op maat van je gezin. Met deze handige tips van bouwsite Livios zie je niets over het hoofd en richt je jouw keuken efficiënt in.

1. Overal stroom

Je hebt meer stopcontacten nodig in je keuken dan je in eerste instantie denkt: in de buurt van je kookplaat voor als je soep wil mixen, bij je spoelbak voor je waterkoker, nog eentje voor je koffiemachine… Of nog een extra om je smartphone op te laden waar net dat ene lekkere recept op staat. Ook aan je keukeneiland zijn extra stopcontacten handig. Wist je dat je deze netjes kan laten inwerken in je werkblad? Je schuift de stekkerdoos er eenvoudig uit en weer in.

2. Behoud het overzicht

Besteed bij de inrichting van je keuken ook voldoende aandacht aan ergonomie. Laden zijn praktischer dan legplanken: ze zijn gebruiksvriendelijker en beter voor je rug. Daarnaast heb je ook een beter zicht op de inhoud en kan je alle spullen netjes organiseren. En had je al aan een draaiplateau gedacht? Of aan een verplaatsbaar tussenschot in je lade?

3. Plaats toestellen op hoogte

Vuile glazen, kommen, borden, bestek… niets zo vervelend als je de hele tijd bukken om je vaatwasser te vullen. Een vaatwasser op hoogte is ergonomisch en goed voor je rug. Plaats je vaatwasser daarom niet onder je werkblad, maar in een kolomkast. Doe hetzelfde met je oven en microgolfoven. Op armhoogte is ideaal!

4. Voorzie voldoende werkruimte

Boterhammen smeren tijdens de ochtendrush of ’s avonds groenten snijden, vlees marineren en de soep mixen… werkruimte heb je nooit te veel. Om al je voorbereidingen te treffen, voorzie je best een ruimte van minstens 90 cm breed die optimaal verlicht wordt. Ook naast je kookplaat heb je 30 cm vrije werkbladruimte nodig. Traditioneel is een keukenwerkblad 60 cm diep. Zet je veel apparaten op je werkblad? Ga dan voor 70 cm. Lees hier welke materialen je best kan gebruiken voor je keukenwerkblad.

Volledig scherm Boterhammen smeren tijdens de ochtendrush of ’s avonds groenten snijden, vlees marineren en de soep mixen… werkruimte heb je nooit te veel. © Dovy

5. De perfecte kookplaat

Kan je geen twee grote kookpotten tegelijk op je vuur zetten? Dat probleem speelt nooit op met een zoneloze kookplaat. Deze heeft geen afgebakende kookzones, maar bestaat uit één oppervlak waarop je tot vijf potten of pannen tegelijk kan zetten. Je kan overal dezelfde temperatuur instellen of de plaat opdelen in verschillende zones met steeds een aangepaste temperatuur.

Welke kookplaat is geschikt voor jou? Ontdek hier de opties en hun voor- en nadelen

6. Moderne dampkap

Vind je een dampkap een grote stoorzender in je keuken? Dan kan je hem eenvoudig inbouwen in een kast boven je vuur. Er blijft dan vaak nog wat plaats over voor je kruidenpotjes. Ideaal binnen handbereik. Wil je maximaal genieten van het ruimtegevoel rond je kookeiland? Er bestaan kookplaten met een geïntegreerde afzuiging of een werkbladdampkap. Je bespaart niet alleen plaats, maar het oogt ook mooi en strak. Bekijk hier wat de ideale dampkap voor jouw keuken is.

7. Kies niet zomaar een kraan

Er bestaan verschillende soorten keukenkranen. Met een kokendwaterkraan heb je geen waterkoker meer nodig en bespaar je heel wat tijd. Met een filterkraan geniet je altijd van zuiver kraantjeswater. Of ga je liever voor een design exemplaar? Bevindt de spoelbak zich voor het raam en staat de kraan in de weg? Met een inklapbare kraan kan je het raam toch openen.

8. Zorg voor een groene of persoonlijke toets

Een minimoestuin of urban jungle in je keuken? Een rekje of legplank met verse kruiden zorgt meteen voor een groen accent. Ook met een ingebouwde nis personaliseer je jouw keuken. Het is dé plaats bij uitstek om je mooiste servies uit te stallen of een leuke fotokader te plaatsen voor een persoonlijke touch. Of wat dacht je van je kookboeken? Zo heb je je lievelingsrecepten meteen bij de hand.

Ontwerp zelf je keuken

Heel wat keukenleveranciers hebben hun eigen simulatieprogramma waarmee je zelf je keuken ontwerpt. Je kiest je favoriete stijl, de afmetingen, opstelling, kleuren, … Zo heb je op voorhand, en met slechts enkele kliks, een goed beeld van hoe je keuken eruit kan zien.

Lees ook

Bron: Livios