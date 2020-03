Gesponsorde inhoud Koken als een topchef? 3 tips om je keuken praktisch in te richten Aangeboden door Franke

09 maart 2020

13u44 0

Echte chef-koks kiezen voor roestvrij staal in hun keuken. Sta jij ook graag achter je kookpotten en pannen? Dan is een praktische inrichting essentieel. Ook de materiaalkeuze is belangrijk en bepaalt hoe onderhoudsvriendelijk jouw keuken is. Met deze drie tips maak je gegarandeerd de juiste keuzes!

1. Alle benodigdheden bij de hand

De voorbereiding is het halve werk. Wil je al je kookbenodigdheden bij je in de buurt hebben? Dan is de Box Center-unit van Franke op jouw maat ontworpen. Deze roestvrijstalen unit met handige accessoires is apart verkrijgbaar en is naast elke spoelbak te installeren. In de unit zit heel wat keukengerei opgeborgen: een houten en synthetische snijplank, een houten messenblok met drie messen, een afdruipbakje in roestvrijstaal en een extra droogrekje voor servies. Als je alle accessoires uit de unit haalt, dan heb je nog een extra spoelbak. Ben je klaar met koken? Dan berg je alles weer netjes op in de unit.

2. Ga voor een filterkraan

Kies niet zomaar een keukenkraan. Wil je graag meteen drinkbaar water en toch je ecologische voetafdruk verkleinen? Dan is de filterkraan Vital ideaal voor jou. Deze roestvrijstalen kraan zuivert je kraantjeswater waardoor je onmiddellijk drinkbaar water tapt. Door over te stappen van flessen- naar kraantjeswater bespaar je tot 400 euro per jaar. Met Vital draag je niet enkel je steentje bij aan het milieu, maar stem je de look van je kraan ook eenvoudig af op je roestvrijstalen spoelbak.

3. Kies het juiste werkblad

Je keukenwerkblad wordt elke dag blootgesteld aan vetten, oliën, hitte en krassen. Wil je een werkblad dat tegen alles bestand is? Dan is roestvrij staal het geschikte materiaal voor jouw keuken. Een roestvrijstalen werkblad is naadloos tot vijf meter lang en super hygiënisch. Hierdoor kan je het makkelijk schoonmaken. Daarnaast is het ook bestand tegen hitte, waardoor je geen onderzetters nodig hebt. Dankzij de Diamantfinish van Franke wordt je keukenblad extra behandeld zodat het ook krasbestendig is en vlekken minder zichtbaar zijn.

Opgemeten en geplaatst

Wil je ook een werkblad uit roestvrij staal? Dankzij de full service van Franke wordt alles bij je thuis opgemeten, geleverd en geplaatst. Zo hoef je je geen zorgen te maken over de installatie. Bovendien geniet je van een garantie van 10 jaar op het materiaal. Droom je van een keuken zoals een echte topchef? Dan kan je de Crystal-gaspitten integreren in je werkblad. Zo maak je de look compleet!

Meer weten? Surf naar www.franke.com.