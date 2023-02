Koelkast met energielabel E inruilen voor één met label A? Zoveel bespaar je jaarlijks op je stroomfactuur

Nieuw energielabel voor koelkasten

Ben je benieuwd hoe energiezuinig je koelkast is? Check het label! Grote kans dat je een koelkast met een oud label hebt. Het energielabel voor koelkasten en vriezers is op 1 maart 2021 namelijk vernieuwd. Het oude label liep van A+++ tot D (van meest energiezuinig tot energieslurper). Bij het nieuwe label is dit omgezet naar A tot G. Dit betekent dat koelkasten met energielabel A het meest zuinig zijn en met label G het minst.

De gekleurde pijlen op het energielabel geven aan in welke energieklasse de koelkast valt en laten zien hoe zuinig hij omgaat met energie. Sinds 2021 is het ook verplicht om een energielabel voor huizen beschikbaar te stellen. Dit is handig bij de oplevering, huur of verkoop van huizen of appartementen.



Een energielabel voor je woonst: dit betekenen deze labels concreet in energieverbruik per m² per maand.

Koelkast met energielabel A beter dan B of C?

Is je koelkast energiezuinig of een echte energieslurper? Door de invoer van het nieuwe energielabel kan het zomaar zijn dat het oude vertrouwde label A+++ op de koelkast nu het label B of C heeft. Maar dat betekent niet dat je koelkast minder energiezuinig is. De eisen zijn alleen strenger geworden, omdat apparaten steeds energiezuiniger worden gemaakt. Dankzij deze verbeteringen vielen bijna alle nieuwe koelkasten in de A tot A+++-categorie, en dat maakt het vergelijken lastig.

Welk energielabel kun je het best hebben?

Welk energielabel de koelkast minimaal moet hebben, is lastig te zeggen. Het is namelijk niet verplicht om een koelkast met een bepaald label aan te schaffen. Maar als je vanuit het oogpunt van duurzaamheid een keuze wilt maken, kies dan voor een koelkast met minimaal energielabel B. Deze koelkasten hebben het label ‘laag energieverbruik’ en zijn de duurzaamste keuzes.



Hoeveel energie verbruikt een koelkast?

Naast de energieklasse zie je ook hoeveel kWh energie de koelkast per jaar verbruikt. Hierdoor kun je makkelijk energielabels van koelkasten en het bijbehorende verbruik met elkaar vergelijken. Afhankelijk van de grootte, de energieklasse en het model van de koelkast, verbruikt een koelkast gemiddeld 200 kWh per jaar.

Van Amerikaanse koelkasten tot tafelkoelkasten; koelkasten bestaan er in allerlei soorten en maten. Een overeenkomst is dat elk type koelkast over een energielabel moet beschikken. Dit is het energieverbruik per type koelkast:

• Energieverbruik koelvries-combinatie

De combinatie koelen en vriezen verbruikt gemiddeld 225 kWh per jaar. Vaak heeft dit type koelkast energieklasse E. Als je kiest voor een exemplaar met energieklasse A, bespaar je tot wel 122 euro aan energiekosten per jaar in vergelijking met zo’n zelfde koelkast met energielabel F.

• Energieverbruik koelkast met één deur

Een 1-deurs koelkast heeft gemiddeld energieklasse E en verbruikt ongeveer 125 kWh per jaar. Kies je voor energieklasse C of hoger, dan bespaar je in verhouding tot een koelkast met energielabel F zo’n 30,63 euro per jaar.

• Energieverbruik tafelmodel koelkast

Gebruik je een tafelmodel? Reken dan op een verbruik van ongeveer 125 kWh per jaar. Zulke kleine koelkast beschikt vaak over energieklasse E. Je bespaart ongeveer 28,72 euro per jaar als je kiest voor energieklasse D vergeleken met klasse F.

• Energieverbruik Amerikaanse koelkast

Een Amerikaanse koelkast verbruikt ongeveer 40% meer energie dan een koel-vriescombinatie. Een gemiddelde Amerikaanse koelkast heeft energieklasse E of F en verbruikt ongeveer 350 kWh per jaar. Gelukkig bestaan de Amerikaanse koelkasten ook duurzamer. Bespaar energie door te kiezen voor een koelkast met minimaal energielabel C.



Energie besparen

Er valt veel geld en energie te besparen als je voor een koelkast met een A- of B -label kiest. Maar dit geldt ook voor andere apparaten in de keuken. Gebruik dus zoveel mogelijk energiezuinige apparaten.

Vijf tips om energiezuiniger te koelen Naast dat je kiest voor een koelkast met een zuinig energielabel kun je het energieverbruik nog verder verminderen. Breng deze vijf tips meteen in de praktijk. 1. Kies de juiste koeltemperatuur

De ideale koelkasttemperatuur is 4°C. Zet je de temperatuur lager, dan verbruikt de koelkast meer stroom. Bij temperaturen boven de 6°C blijven etenswaren minder goed houdbaar. En dat is zonde, want eten weggooien is nog altijd duurder en minder duurzaam dan een koelkast een graadje lager zetten. 2. Laad de koelkast slim in

Je verwacht het misschien niet, maar een volle koelkast verbruikt minder energie dan een lege. Zodra de deur opent, vult de koelkast zich met lucht. Een goedgevulde koelkast laat minder lucht binnen dat gekoeld hoeft te worden. Tip: vul je koelkast met waterflessen of flessen wijn. Altijd handig én ideale koelelementen om de temperatuur in de koelkast laag te houden. 3. Zet de koelkast uit als je lange tijd van huis bent

Haal ook de stekker uit het stopcontact. Veel mensen doen dit niet als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan. Zonde, want ook dan slurpen apparaten energie. En laat de deuren van de uitgezette koelkast openstaan als je weg bent, zo ontstaan er geen nare geurtjes. 4. Plaats de koelkast nooit naast een warmtebron

Een koelkast verbruikt meer energie in een warme ruimte. Zet de koelkast daarom niet naast een fornuis of verwarming. Zorg ook dat de koelkast niet direct in de felle zon staat, zo hoeft hij minder hard te werken. 5. Check regelmatig het rooster aan de achterkant

Ook koelkasten hebben regelmatig een schoonmaakbeurt nodig. Vergeet in geen geval de achterkant. Daar zit een rooster dat verstopt kan raken met stof. Hierdoor moet de koelkast harder koelen en dat verbruikt meer energie.

