Knutsel je klaar voor de kerstmaand: 9 tips om je oude kerstballen nieuw leven in te blazen

vtwonenVind je het eerder geldverspilling om elk jaar opnieuw de portemonnee open te trekken voor nieuwe, vaak dure kerstversiering? Geen probleem: dan kan je je oude kerstballen gewoon zelf een tweede leven geven. Het is creatief, duurzaam en goedkoop. Daarnaast is het ook bijzonder leuk om te doen met de kids. Hou lijm, verf, glitters en tape dus in de aanslag: samen met vtwonen.be geef je je oude kerstballen in geen tijd een trendy nieuwe look.

Sneeuwbaleffect

Een winterse kerstboom krijg je gegarandeerd met sneeuwballen in de boom. Spray een oude kerstbal helemaal in met lijm en rol deze door de nepsneeuw. Je hebt hiervoor wel neppe sneeuw in poedervariant nodig. Bijkomend voordeel: deze sneeuw smelt niet.

Op wolkjes

Is een dromerige en sprookjesachtige kerstboom jouw doel dit jaar? Hang dan kleine wolkjes in de boom. Ze zijn zo gemaakt van oude kerstballen en wat watten. Haal de watten goed uit elkaar voor een extra fluffy effect. Spuit wat lijmspray op een oude kerstbal en beplak die rijkelijk. Zo heb je in een handomdraai zachte wolken voor in de kerstboom.

Lijnenspel

Een saaie kerstbal maak je een stuk opvallender door er lijnen op te zetten. Dit kan je doen met verf, maar ook met lijm. Trek een streep met lijm van boven naar beneden of over de breedte. Gooi er daarna een mooie glitter naar keuze tegenaan en je hebt een schitterende nieuwe kerstbal.

Matte look

Woonaccessoires met een keramieken en matte look zijn niet meer weg te denken dit jaar. Ook je kerstballen kan je zo’n look geven. Simpelweg met een verf in een kleur naar keuze en wat bakpoeder. Om helemaal ‘on trend’ te blijven, kies je voor een acrylverf in aardse tinten.

Stippen

Je kan een kerstbal supermakkelijk een nieuwe look geven door die te bestippelen. Je kan dat met verf doen, maar makkelijker is het om dit met (restjes) nagellak te doen. Daarnaast heb je nagellak in ontelbaar veel kleuren en finishes, inclusief glitters. Neem een satéprikker en doop deze in een potje nagellak. Stip nu simpelweg op de kerstbal. Je kunt die zo vol stippen als je wilt, maar ook figuurtjes maken. Denk bijvoorbeeld aan bloemetjes.

Volledig scherm Overschotjes nagellak kan je perfect gebruiken om je kerstballen nieuw leven in te blazen. © Getty Images

Aaibare kerstballen

Met een oude lap stof geef je een kerstbal een bijzondere look. Gebruik bijvoorbeeld kant als je een romantische touch aan de boom wil geven. Of velvet voor een chique look. Spray de oude kerstbal vol met lijm en verpak deze in een lapje stof. Knip de stof van tevoren op maat, zodat je niet te veel overtollig materiaal hebt. Een dunne stof zou je zelfs kunnen wegstoppen in het kroontje van de kerstbal.

Glitter en glamour

Een tikje kitsch, maar niet minder leuk: beplak een oude kerstbal met strasstenen. Gebruik daarvoor wel een lijmpistool om er zeker van te zijn dat de strasstenen goed plakken. Maak er een superkleurrijk geheel van met gekleurde varianten.

Met verf en een kwast

Met wat verf en een kwast kom je al een heel eind. Maak kerstige figuurtjes of personaliseer een kerstbal met een naam. Plak een deel van de kerstbal af met schilderstape, om een tweedeling in kleur te maken. Of creëer op die manier ook lijnen op een kerstbal.

Oude kerstballen beplakken

Oude kerstballen op een minder permanente manier pimpen? Gebruik dan washitape. Deze tape heb je in de leukste kleuren en patronen. Breng een lijnenspel aan op een kerstbal of knip figuurtjes uit de tape. Het voordeel? De washitape trek je er zo weer af. Van die gepimpte kerstbal is dan niets meer te zien… Zo kun je weer een jaar extra vooruit.

