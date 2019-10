Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Knokke-Heist op eerste plaats voor tweede verblijven Aangeboden door Triple Living

17 oktober 2019

Tweede verblijven boomen als nooit tevoren. De historisch lage rentevoeten maken vastgoedinvesteringen bereikbaar voor een breder publiek. Sinds de globale financiële crisis is de Belg nog meer overtuigd van bakstenen als solide investering. Met voorsprong vormt de kust de favoriete bestemming voor een tweede verblijf. Knokke-Heist spant daarbij de kroon. Wouter Iliano, verkoopsdirecteur van vastgoedontwikkelaar Triple Living, licht toe.

Meer en meer mensen investeren vandaag in vastgoed. Spaargeld brengt haast niets meer op en sinds de crisis staan velen huiverachtig tegenover risicovolle beleggingen. “In vastgoed vinden ze een veilig alternatief”, legt Wouter Iliano uit. “Toch merken we dat onze klanten hun residentie in Duinenwater Knokke vooral beschouwen als een investering in levenskwaliteit. Kopers in Knokke beschikken in het algemeen over voldoende eigen kapitaal en kopen vooral voor eigen gebruik. Ze verhuren slechts sporadisch, en dan voornamelijk aan vrienden of familie.”

Gezinsinvestering

De kust staat bekend om haar dubbele vergrijzing. Mensen leven langer en genieten ook langer van hun pensioen. Vele gepensioneerden verhuizen naar de kust, met een sterke impact op de vastgoedmarkt aan zee tot gevolg. Voor Knokke liggen de kaarten evenwel iets anders.

Wouter Iliano nuanceert: “Hoewel het klopt dat vele gepensioneerden hun domicilie wijzigen naar een nieuwe en enige thuis aan de kust, zien we dat onze zestigplus-klanten toch vooral een tweede verblijf kopen, als ‘gezinsinvestering’. Ze gaan er op vakantie met de kleinkinderen en de hele familie mag meegenieten van hun appartement.” Dat Knokke de populairste locatie is van de Belgische kust, verwondert hem niet. “Het blijft toch een kustgemeente met een grote allure en een zeer trouw publiek, dat komt om er te genieten van de mooie boetieks, de uitgelezen restaurants … Kortom, van de fijnere dingen van het leven.”

“Met Duinenwater Knokke hebben wij gekozen voor natuur, rust en faciliteiten. De appartementen liggen aan het Duinenwatermeer” Wouter Iliano

Meerwaarde in de toekomst

Wie investeert in een enig of tweede verblijf aan de kust, kan rekenen op een mooie meerwaarderealisatie in de toekomst. “De zee blijft een aantrekkingspool voor gezinnen met kinderen, én voor een groot en sterk stijgend aantal zestigplussers,” zegt Wouter Iliano. “Maar ook voor een kustverblijf geldt: locatie, locatie, locatie. Verder verkiezen kopers aan de kust een makkelijk te onderhouden appartement boven een huis, in een veilige en kindvriendelijke omgeving, met voldoende parkeergelegenheid. Wie daarmee rekening houdt, zal zijn investering alleen maar in waarde zien groeien.”

Nieuwe trend in kustvastgoed

Appartementen op de dijk blijven populair, maar de laatste jaren kiezen steeds meer ontwikkelaars voor locaties die iets meer in het binnenland liggen. Ze focussen daarbij duidelijk op andere troeven en kiezen meer voor een totaalpakket, met extra troeven voor gezinnen en families. Zo ook Triple Living, bouwheer van Duinenwater Knokke. “Wij hebben gekozen voor natuur, rust en faciliteiten. De appartementen liggen aan het Duinenwatermeer, in een uitgestrekte groene site met onder meer een overdekt zwembad, een watersportclub, restaurants en winkels. Het domein ligt bovendien vlak bij het centrum van Knokke en op wandelafstand van het strand. Die combinatie is heel aantrekkelijk voor rustzoekers, families en levensgenieters”, besluit Wouter Iliano.

