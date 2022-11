Klussen in de tuin in december? Absoluut: deze taakjes wachten je de komende weken op

LiviosIn december gaat de tuin in winterslaap. De bomen hebben hun bladeren verloren, de moestuin is leeg en wie weet wordt de tuin bedekt met een laagje sneeuw. En toch staan er ook in december nog tuinklusjes op de agenda. Bouwsite Livios vroeg aan Bart Verelst hoe de kalender voor december er precies uitziet.

Maak het tuingereedschap winterklaar

De rust in de tuin is helemaal teruggekeerd. In december sluiten we enerzijds het afgelopen tuinseizoen af en anderzijds beginnen we het volgende al voor te bereiden.

“In december is het tijd om het tuingereedschap op te bergen, maar niet voordat het perfect onderhouden is”, vertelt Verelst. “Het is belangrijk om de metalen delen van je tuingereedschap in te smeren met olie en de houten delen met lijnzaadolie. Zo blijven de stelen soepel en hoef je het volgende tuinseizoen niet met uitgeleefde schoppen en harken te beginnen.”

Daarnaast doe je er ook goed aan om alle bloempotten schoon te maken. “De potjes moeten helemaal schoon zijn om ze te kunnen hergebruiken. Ontdoe ook zeker de terracottapotten van wortelen”, voegt Verelst er nog aan toe. “Berg alles ten slotte hoog en droog op, zodat er geen slakken bij kunnen.”

De weinige tuinklussen in december

Houden je groene vingers liever geen winterslaap, dan heeft Verelst nog enkele tuinklusjes voor je. “Zolang het niet vriest, kan je nog bomen en struiken planten”, geeft hij mee. “Ook fruitbomen kan je snoeien zodra alle bladeren gevallen zijn.



Heb je nog geen bloembollen voor voorjaarsbloeiers geplant, dan kan je dat ook nog doen in december als er geen vorst in de lucht hangt. Denk dan bijvoorbeeld aan krokussen en paasbloemen.”

December is ook een goede maand om na te gaan hoe het met je tuinbodem gesteld is. “Neem een bodemstaaltje en controleer het kalkgehalte van de grond. Dat kan met een eenvoudige testkit uit het tuincentrum. Als het nodig is, kan je eventueel kalk strooien in de tuin”, vertelt Verelst. “Strooi nooit kalk zonder het kalkgehalte eerst te meten, want vaak is extra kalk niet nodig en een teveel aan kalk is moeilijk weg te halen.”



Laat het compost zijn werk doen

De tuin kan je verder laten voor wat hij is. “In november heb je een laag compost over het gazon gestrooid en dat is nu zijn werk aan het doen”, zegt Verelst. “Ook de serre is leeggemaakt en voorzien van een dikke laag compost. Verder hoef je nog maar weinig te doen.”

Valt er sneeuw in december, dan heeft Verelst nog een tip. “Het is een goed idee om de serre met sneeuw te vullen. Sneeuw sijpelt traag in de bodem, houdt de grond vochtig en spoelt ook de zouten uit de meststoffen weg.”

Tip: De berg huis-, tuin- en keukenafval is aanzienlijk. Thuis composteren biedt daarom een goed alternatief voor de duurder wordende vuilniszak en GFT-ophaling. Zelf composteren is niet alleen goed voor je portefeuille, ook je tuin heeft er baat bij. Ontdek hier hoe je dat doet.

Bereid het volgende tuinseizoen voor

In afwachting van de eerste voorjaarsbloemen, kan je in december alvast aan de lente beginnen te denken. “Heb je zaden verzameld, dan kan je ze sorteren en nagaan welke zaden geschikt zullen zijn om te planten”, tipt Verelst. “Je kan ook hoopjes compost zeven en stockeren ter voorbereiding van het voorjaar.”

En denk aan de vogeltjes

Verelst sluit af met een tip. “Vergeet ook niet om een drinkplaats voor de vogeltjes te voorzien. Zo hebben ze vers water en komen ze de vorstperiodes makkelijker door.”

