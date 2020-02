Gesponsorde inhoud Kluskriebels? Met dit vierstappenplan verbouw je helemaal zelf Aangeboden door Gyproc

25 februari 2020

Wanden en plafonds uit gipsplaten installeren, dat is vast een klusje voor een vakman. Of niet? Dankzij het vierstappenplan van Gyproc® en de handige legende op de verpakkingen ga je makkelijk zelf aan de slag. Bovendien zijn alle Gyproc® producten ingedeeld in één van de vier stappen in het verbouwproces zodat je van constructie tot afwerking de juiste begeleiding krijgt. Dus wanneer je de Gyproc® gipsplaten met Metal Stud® profielen, schroeven, voegmiddelen, pluggen, gereedschap, lijmen en primers koopt, heb je meteen alles in huis voor een optimaal resultaat.

Persoonlijk boodschappenlijstje

Weet je niet helemaal hoe te beginnen aan je (ver)bouwproces of welke producten je precies nodig hebt? Dan kan je een beroep doen op de Gyproc® Configurator. Deze online tool gidst je aan de hand van enkele vragen naar de juiste oplossing en geeft je een overzicht van alles wat je nodig hebt. Download in een paar klikken een handige materiaallijst om naar de dichtstbijzijnde doe-het-zelfzaak te trekken.

Stap 1: maak een draagconstructie

Of het nu om een voorzetwand, scheidingswand of vals plafond gaat, je moet altijd eerst een draagconstructie plaatsen. In de eerste stap zitten dan ook alle Metal Stud® profielen, het PlaGyp® plafondsysteem, bijhorende schroeven en L-gips voor het rechtstreeks verlijmen van gipsplaten op een bestaande muur. Ook de metaalschaar om profielen op maat te knippen, akoestische tape voor geluidsisolatie en voorstrijkmiddelen behoren tot de eerste stap.

Stap 2: plaats de gipsplaten

In stap twee ga je de gipsplaten op de draagconstructie bevestigen met de juiste schroeven. Afhankelijk van de ruimte en de toepassing, heb je andere gipskartonplaten nodig. Een natte ruimte, zoals een badkamer of wasplaats, vraagt waterwerende gipsplaten. Wie nood heeft aan een extra sterke en geluidswerende muur, kiest dan weer best voor de Gyproc® Habito® gipsplaten. Die beperken geluidsoverlast en zijn tot vijfmaal sterker dan de standaard Gyproc® platen. Met handige gereedschappen zoals de steekzaag, kantenrasp en schroefkoppeling kan je de gipsplaten perfect op maat snijden en op de draagconstructie bevestigen.

Stap 3: voeg de naden

Vervolgens vind je in stap drie alle producten om je voegen egaal af te werken. Dit gaat van voegbanden, het ABA-plamuurmes en het spaarbord tot de voegproducten zelf onder de vorm van pasta’s en poeders. Ook voor vochtwerende afwerking heeft Gyproc® de gepaste producten. De combinatie van de ABA-Joint Mix kant-en-klare voegpasta met de speciale ABA-langskant van de Gyproc® platen garandeert een perfect gladde afwerking.

Stap 4: bereid de afwerking voor

Vooraleer je aan de decoratieve afwerking begint, breng je een fijne onderlaag aan met de Gyproc® schilder- of behangprimer. Werk het oppervlak bovendien perfect egaal af zonder ook maar iets van oneffenheden door Gyproc® Roll & Finish uit te strijken met het Gyproc® Spackmes. Wil je na het verven of behangen verlichting of een mooie fotokader ophangen? Dat kan zonder problemen met de speciale wand- en plafondpluggen van Gyproc®. Wie de Habito® platen gebruikt heeft, kan zelfs met de gepaste spaansplaatschroeven voorwerpen tot 30 kg per ophangpunt bevestigen.