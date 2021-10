Kleurinspiratie: dit zijn de mooiste najaarstinten van 2021

vtwonenHoera, de herfst staat voor de deur en dat betekent dat we de kleuren van het najaar weer in huis mogen halen. Wil je jouw interieur herfstproof maken? Laat je inspireren door de mooiste najaarstinten van 2021 volgens vtwonen .

Bruin blijft

De nieuwe najaarstinten kijken we natuurlijk ook een beetje af van de catwalks. Daar zien we dat er naast het wat fellere geel en oranje gelukkig ook nog steeds plek is voor bruintinten. Niet zo gek, want de kleur combineert als de beste. Was je al in de terra-sferen, dan blijf je dat in het najaar 2021 gewoon nog. Je maakt het spannender door het bruin af te wisselen met het bovengenoemde geel. Of je slaat twee vliegen in een klap door de ruitjes- en bloementrend er in te mixen. Lees hier meer over hoe je trendkleur bruin kan combineren.

Volledig scherm Bruine muren zorgen voor een warme sfeer. © Richard Smit & Danielle Verheul

Orange is the new black

Ook zo’n echte herfsttint is oranje. Prachtig met bruin, spannend met blauw en opwindend met die andere kleur die we ook steeds meer zien: roze. Maar dan wel de dieproze variant. En verlang je in de herfststormen terug naar die heerlijke zomer, dan is – turend door je wimpers -dat oranje kussen net een warm zonnetje. Als je nog niet weet hoe je het warme oranje in jouw interieur combineren, kan je hier nog meer inspiratie opdoen.

Volledig scherm Oranje is feestelijk, vrolijk en warm. Maar oranje kan ook minder uitbundig. Denk aan zalm, terracotta en cognac. © Sanne Tulp & Anke Helmich

Groen is de kleur van nu

De najaarskleur van 2021/2022 is groen. Frisgroen, grijsgroen of appeltjesgroen, wat jij mooi vindt. Gelukkig combineren al die groenen prachtig met elkaar en kun je er flink op los matchen. Met donkerblauw geef je het echt een najaarslook, met oranje trek je het warme een beetje richting het koelere groen en met felroze ga je rechtstreeks terug naar de eighties. Weet je nog niet hoe je groen in jouw interieur zal integreren? Deze 6 tips helpen je op weg.

Volledig scherm Of je nu kiest voor legergroen, limoengroen of een grijsgroene tint. Groen brengt leven in de brouwerij en laat jouw interieur stralen. © Margriet Hoekstra Fotografie styling Eva van de Ven

Eén ding is zeker: kleur is een essentieel onderdeel van ieder interieur. Wil je meer lezen over kleur? Bekijk hier de populairste kleuren van 2021, ontdek de kleuren waar je ongetwijfeld blij van wordt of lees dit artikel over hoe je een kleurrijk interieur in balans krijgt met de 60-30-10 regel.

