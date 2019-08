Kleurcombinaties kies je zo Redactie

09 augustus 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Het uitzicht van je interieur staat of valt met de juiste kleurencombinatie van je verf of behang. Geen idee welke kleuren voor jouw woning de ideale match zijn? Met deze handige tips van Het uitzicht van je interieur staat of valt met de juiste kleurencombinatie van je verf of behang. Geen idee welke kleuren voor jouw woning de ideale match zijn? Met deze handige tips van bouwsite Livios weet je perfect welke kleuren je best wel en niet met elkaar combineert.

1. Contrasterende kleuren

De eenvoudigste combinatie die je kan maken, is die tussen contrasterende kleuren. Op het kleurenwiel van Johannes Itten, dat aan de basis ligt van de kleurenleer, liggen die recht tegenover elkaar. Zo contrasteert blauw met oranje en geel met paars. Kleurcontrast zorgt voor een spanning die het meest tot zijn recht komt in grote ruimtes. Contrasterende kleuren werken goed als je ze combineert in kleine accenten. Als je durft, kan je natuurlijk ook hele muuroppervlakken met contrasterende kleuren afwerken.

Tip: Ga je schilderen? Zo pak je het goed aan.

2. Harmoniërende kleuren

Een tweede combinatiemethode is het samen gebruiken van harmoniërende kleuren. Die kleuren liggen dicht bij elkaar op het kleurenwiel. Denk maar aan rood met oranje en geel, of groen met turkoois en blauw. Door harmoniërende kleuren te kiezen, creëer je een ontspannende sfeer. Om het wat spannender te maken, kan je ook verschillende harmoniërende kleurenreeksen in één kamer met elkaar combineren. Bijvoorbeeld door twee contrasterende basistinten te kiezen, waarbij je telkens ook een paar harmoniekleuren toevoegt.

Een harmonisch effect ontstaat zeker als je een kleur ‘ton sur ton’ (toon op toon) aanbrengt. Dat wil zeggen dat je dezelfde basiskleur op verschillende materialen aanbrengt (raamwerk, deuren, muren, kasten…). Op die manier krijg je op elk materiaal een andere lichtweerkaatsing waardoor een uniek effect ontstaat. Om dit principe nog te versterken, kan je verschillende tinten van eenzelfde kleur gebruiken.

3. Ruimte optisch verkleinen

Met warme, donkere kleuren en kleuren met een glanseffect doe je een ruimte kleiner lijken. Dat komt omdat warme kleuren voorgrondkleuren zijn, die ‘eruit’ springen. Ze komen als het ware op je af. Wanneer kan je dit doen? Bijvoorbeeld wanneer je een erg smalle, lange kamer hebt, waarvan je de verhoudingen wat wil rechttrekken. Of om een hoge ruimte wat compacter te laten lijken. Let op: als je dergelijke kleuren overvloedig gebruikt, schep je onrust. Verticale strepen doen een wand hoger lijken, maar smaller. Horizontale strepen doen een wand langer lijken, maar minder hoog.

Lees ook: 10 tips om een ruimte optisch te vergroten of verkleinen.

4. Ruimte optisch vergroten

Met lichte, koude kleuren doe je een kamer groter lijken dan ze in werkelijkheid is. Matte kleuren geven ook meer ruimtelijkheid dan glanzende kleuren. Een ruimte met alleen koude kleuren is niet fijn om in te vertoeven. Fleur de ruimte op met wat warmere accenten. Of laat één wand uit de band springen door hem in een warme kleur te schilderen. Een laag plafond kan je met een lichte kleur afwerken, zodat de kamer hoger lijkt.

Bron: Livios