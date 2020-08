Kleur in ons interieur: Belgen kiezen vooral witte muren Bjorn Cocquyt

04 augustus 2020

16u39 0 Woon. Wit is veruit de meest gebruikte kleur voor onze muren. Hoewel bijna 4 op de 10 Belgen blauw als favoriet opgeven, hebben we toch schrik om zo’n felle tint te gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van iVOX bij 1.000 respondenten in opdracht van Boss Paints en Colora .

Kleur geeft fleur en toch vindt 40 % van de Belgen levendige kleuren te druk en een kwart vindt ze zelfs storend. Maar evengoed vindt een kwart ze toch rustgevend. De gevoelstemperatuur van kleur is voor iedereen anders. Als je de Belg vraagt naar zijn of haar lievelingskleur, dan zegt bijna 40 % blauw, gevolgd door roodtinten (16 %), groentinten (15 %) en zelfs zwarttinten (11 %).

Kleur zorgt voor fleur in het hart, maar de muren blijven wel wit. Wit, beige en grijs zijn de meest voorkomende tinten in onze interieurs. Wit is in elke kamer de frequentste kleur: in 30 % van de slaapkamers, 34 % van de woonkamers, 35 % van de keukens, 38 % van de inkomhallen, 40 % van de toiletten en 46 % van de badkamers.

Kleur voegen we dan ook toe aan de hand van meubilair. Of beter gezegd, dat doen de vrouwen, want in de helft van de gevallen nemen zij alleen de beslissing. Zo’n 6 op de 10 landgenoten verkiezen verf boven behangpapier en 3 op de 10 steken binnen de vijf jaar hun muren in het nieuw. Een grote meerderheid (70 %) is vandaag nog altijd fan van een accentmuur. Groen is niet toevallig de vaakst gekozen kleur, want die heeft een kalmerend effect.