Kleur in het interieur: penthouse van 5,83 miljoen euro haalt inspiratie uit de omliggende natuur

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een penthouse op de Bahama’s waarvoor de natuur als basis diende voor het interieur.

Het appartement van 483 m² was tot zijn overlijden vorig jaar in handen van een steenrijke Zuid-Afrikaan die de grootste hotelconcerns van zijn land oprichtte. Hij nam enkel vrede met het allerbeste, wat ook af te leiden valt uit het prijskaartje waaraan het penthouse nu te koop staat: 5,83 miljoen euro.

Qua locatie kun je alleszins niet beter zitten op de Bahama’s. De haven en jachtclub vormen een prachtig decor. Ze zijn zichtbaar vanop het terras dat zich uitstrekt over de volledige lengte van het appartement en ook de master bedroom bevindt zich aan deze zijde. De andere vier slaapkamers, elk met een eigen badkamer, liggen aan de kant met zicht op het golfresort.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Wit zet de toon in het interieur, maar voor een kleurinjectie werd inspiratie gehaald uit de vele groene en blauwe tinten uit de zee en in de lucht en uit de veelkleurige tropische bloemen die je in het Caraïbisch gebied aantreft.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Volledig scherm . © Damianos Sotheby's International

Wie hier eigenaar wordt, mag gratis gebruik maken van alle faciliteiten op het resort: de beach club, tennisvelden, fitness, conciërgeservice, ... Oh ja, voor wie een jacht heeft: er kunnen boten aanmeren tot 120 feet. Interesse? Klik hier voor meer info.