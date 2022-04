Kleine keuken? Vermijd deze 6 no-go’s voor een optisch groter resultaat

Donker kleurgebruik

In kleine ruimtes kan donker kleurgebruik funest zijn voor het ruimtelijke gevoel. Donkere tinten kunnen een ruimte bedompt laten voelen, omdat ze het licht opzuigen. Licht kleurgebruik in een kleine keuken is dus een must als je ‘m groter wilt laten lijken. Van vloeren tot muren en keukenkastjes: probeer donkere kleuren te vermijden.

Tip: Een Scandinavische keuken zorgt voor ruimte en licht. Doe hier inspiratie op voor jouw keuken.

Licht blokkeren

Als je al goed op weg bent door donker kleurgebruik in een kleine keuken te vermijden, dan is stap twee zoveel mogelijk daglicht binnenhalen. Zorg dat de natuurlijke lichtinval niet wordt tegengehouden door hoge kasten of raamdecoratie. Laat zoveel mogelijk ruimte voor de ramen vrij.

Zodra het daglicht ’s avonds verdwijnt, kan dit worden opgevangen door spotverlichting. Zo kan de lichtintensiteit worden aangevuld waar het nodig is én heb je altijd goed zicht tijdens het koken. Daarnaast neemt spotverlichting weinig ruimte in op het plafond, wat ook voor luchtigheid zorgt. Bekijk hier hoe je een lichtplan opstelt.

Drukke tegelwand

In de keuken worden tegels vaak ingezet achter het fornuis. Ideaal, want zo kun je de boel makkelijk schoonmaken en krijg je geen vlekken op je stucwerk. Iets om te vermijden in een kleine keuken is het gebruik van kleine en drukke tegels. Ga voor een clean design in een rustige kleur, op een groter formaat tegel. Optisch lijkt de muur daardoor hoger en groter dan bij het gebruik van kleine tegels met een druk dessin.

Alles afsluiten

Niet alles in een keuken hoeft achter gesloten deuren. Zo kunnen wandplanken boven het aanrecht voor meer openheid zorgen dan gesloten wandkasten, en ze laten ook meer licht door. Daarnaast zijn schappen boven het aanrecht ook nog eens praktisch: alles wat je nodig hebt, zet je gewoon binnen handbereik. Zet ze alleen niet te vol, want dat kan voor een rommelige look zorgen. Lees hier hoe je een wandplank stijlvol boven het aanrecht installeert.

Extra tip: Het vervangen van keukendeurtjes voor doorzichtige varianten kan een wereld van verschil maken, op voorwaarde natuurlijk dat je die kastjes opgeruimd houdt.

Volledig scherm Trek je wandplanken door tot aan het plafond. © James Stokes Amsterdam 2011

Ruimte onbenut laten

Of je nu voor wandplanken of keukenkasten gaat boven het aanrecht, trek beide door tot het plafond. Zo benut je niet alleen de ruimte optimaal (extra opbergruimte), maar lijken de muren ook optisch hoger en de ruimte dus groter. Houd bij het indelen van de ruimte rekening met balans: een keuken volgebouwd met kasten tot aan het plafond kan óók zwaar ogen.

Overvol aanrecht

Van fruitschalen tot waterkokers: je kunt van alles kwijt op een aanrecht. Maar in het geval van een kleine keuken geldt: less is more. Overvolle aanrechten geven een chaotische indruk en zijn daarnaast onpraktisch. Geef keukenapparatuur waar mogelijk een plek in een kast. En laat ongebruikte pannen niet op het fornuis staan, maar geef ze een mooi plekje aan bijvoorbeeld een pannenrek. Hoe meer werkruimte je hebt in een keuken, hoe makkelijker je erin kunt koken. Lees hier 5 tips voor meer werkruimte in de keuken.

