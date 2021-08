Kleine groene oase: met deze tips maak je een klein balkon groen

Niet iedereen is gezegend met een grote tuin en heeft de mogelijkheid om planten in de volle grond zetten. Gelukkig kun je ook van een klein balkon een groene oase maken. Benieuwd hoe? Laat je inspireren door deze tips van vtwonen .

De hoogte in

Heb je op het balkon niet veel of zelfs helemaal geen plek voor bloempotten? Dan kun je nog steeds planten toevoegen op allerlei creatieve manieren. Aan een wandrek van staal, op meerdere wandplanken of aan een pallet. Deze verticale pallettuin siert vele blogs en Pinterest-boards. En het leuke is dat je hem makkelijk zelf kunt maken.

Bakken die je aan het balkon kunt bevestigen zijn ook handig, hierin kun je bloemen en planten kwijt. Bloeiers die mooi over de plantenbakken naar beneden groeien zijn altijd een goed idee. De klassieke hangpetunia’s of geraniums zijn hiervoor heel geschikt. Voor een speels effect kun je de hoogtes van het groen afwisselen of kies voor alleen maar hoge planten als je meer privacy wilt creëren op jouw balkon of terras.

Planten op het balkon

Voordat je planten en bloemen aanschaft, is het belangrijk om eerst goed te kijken naar de ligging van je balkon. Heb je een balkon op het zuiden of op het noorden? Planten die het op het zuiden in de volle zon goed doen zijn onder andere: druif, de roos, de petunia, de geranium en lobelia. De volledige lijst vind je hier.

Bij een balkon op het noorden, dat bijna of de hele dag schaduw heeft, kun je het best kiezen voor de planten begonia, springzaad, bergenia, hosta, camelia, skimmia, klimop en fuchsia.

Planten verzorgen

Houd er bij het planten van bloemen rekening mee dat je de bakken niet te vol zet. Ze hebben namelijk nog ruimte nodig om uit te lopen. Zorg ook voor een goede bodem: begin met hydrokorrels en vul dit aan met potgrond. Voldoende water geven is altijd een must, maar ervoor zorgen dat het water weer weg kan lopen is misschien wel net zo belangrijk. Zo voorkom je dat de bloemen snel het loodje leggen door wortelrot. Hoe vaak een plant water nodig heeft verschilt per plant. De ene plant is de andere niet, dus een eenduidig antwoord is lastig te geven. Laat je adviseren in een tuincentrum of zorg op z’n minst dat je weet hoe de plant heet, dan kom je met Google ook een heel eind.

Tip: Deze handige plantenapps vertellen je hoe je plant heet en welke verzorging hij nodig heeft.

Stylen met groen

De meest voor de hand liggende manier om groen toe te voegen aan je balkon, is natuurlijk door middel van planten. Maar er zijn nog veel meer manieren om een groene oase te creëren, bijvoorbeeld door middel van kleurgebruik, meubels en groene accessoires. Bekijk hier de tips van vtwonen voor stylen met groen.

