Kleine badkamer? Zo benut je iedere (centi)meter optimaal

Niet iedereen is gezegend met een riante badkamer. Lastige hoeken, schuine plafonds of te weinig kastruimte kunnen de inrichting van een kleinere badkamer flink vermoeilijken. Maar niet getreurd, want met deze tips van vtwonen.be benut je de ruimte die je wél hebt optimaal.

Hoe ‘groot’ is een kleine badkamer?

‘Klein’ is natuurlijk een subjectief begrip. Voor iedereen betekent het iets anders. In een studentenkot is een smalle douche en een wasmeubel groot genoeg, terwijl dat voor een gezin met kinderen al snel te klein is. Dus wat is een ‘kleine’ badkamer precies?

De gemiddelde maat van een badkamer beslaat ongeveer 8,5 m², en dat is best groot. Een badkamer kan en mag veel kleiner zijn. De minimale afmeting voor een badkamer is 1,6 m² met een breedte van ten minste 0,8 m. Zit er een toilet bij in? Dan moet de vloeroppervlakte ten minste 2,2 m² zijn met een minimale breedte van 0,9 m.

Smal, vierkant of schuin dak

De kleine badkamer komt in alle soorten en (kleine) maten. Dit zijn de meest voorkomende vormen:

• De kleine, smalle badkamer: dit is een lastige om in te delen, maar niet onmogelijk. Omdat je hierbij niet twee delen tegenover elkaar kunt plaatsen, is het slim om in een rijtje te denken. De inloopdouche tegen de achterwand, daarnaast het toilet en het wasmeubel aan de voorkant, is een optie.

• Kleine vierkante badkamer: deze variant komt vaak voor. Het beste is om alle vier de hoeken zo goed mogelijk te benutten. Een hoekbad, douche, wasmeubel en toilet past precies.

• Kleine badkamer met schuin dak: een badkamer met een schuin dak kan lastig zijn, maar niet als je de ‘loze’ ruimte goed benut! Misschien past er wel een wasmachine onder het schuine deel? Of een paar wasmanden? Lees hier meer tips voor een badkamer met een schuin dak.

• Kleine badkamer zonder raam: een badkamer zonder raam is niet ongewoon. Op zich geen probleem, mits er een goede afzuiging aanwezig is. Mooie, sfeervolle verlichting en een ventilatiesysteem om de lucht fris te houden doen wonderen! Lees hier waar je op moet letten wanneer je verlichting voor je badkamer koopt.

Wel of geen bad?

Wanneer je een kleine badkamer gaat (laten) ontwerpen, is het allereerst belangrijk om te bedenken wat je precies in de badkamer wil hebben. Heb je genoeg aan alleen een douche? Of wil je het ultieme comfort van een ligbad? Vind je het fijn om een wc in de badkamer te hebben? Of heb je genoeg aan de wc beneden? De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij zetten er een paar voor je op een rij.

Kleine badkamer met bad

• Bad en douche ineen: wil je graag een bad maar heb je te maken met een kleine ruimte? Dan wordt de puzzel nog een stukje moeilijker. Niet getreurd, een bad in een mini-badkamer is echt mogelijk! De eerste en meest ruimtebesparende optie is natuurlijk het douchebad. Zo geniet je van de luxe van een bad, zonder dat je de douche hoeft op te offeren. Wist je dat er zelfs instapbaden bestaan? Hierbij heeft het bad een deurtje dat open kan, waardoor je niet over de badrand hoeft te stappen als je gaat douchen. Ideaal!

• Hoekbad: niet iedereen vindt het fijn om in bad te douchen. Geldt dat ook voor jou, dan kun je het beste voor een hoekbad gaan. Dit bad is ten opzichte van een recht bad ruimtebesparend. Grote kans dat je vervolgens ook nog een kleine douche kwijt kunt. Hoekbaden zijn meestal verkrijgbaar in allerlei vormen, zoals asymmetrisch, vijfhoekig, zeshoekig en kwartrond.

• Zitbad: een ander soort bad dat heel erg geschikt is voor een kleine badkamer, is het zitbad. Hier kan een volwassen persoon enkel in zitten, liggen wordt lastig. Wel ideaal voor kinderen!

Kleine badkamer met bad en douche

Wil je het beste van twee werelden? Relaxed languit baden en snel kunnen douchen? Met een beetje passen en meten zouden een bad en een douche in een kleine ruimte moeten passen. Denk aan een smalle douche in een hoekje en een ligbad tegen de langste zijde van de kamer. Wel offer je dan hoogstwaarschijnlijk iets anders op, zoals een toilet. De beste optie is een douchebad, zoals we hierboven al even vermeldden.

Kleine badkamer met inloopdouche

Heb je maar weinig ruimte voor een douche? Dan biedt de inloopdouche kansen! Deze neemt doorgaans minder ruimte in beslag dan een douchecabine. Nog slimmer is om voor een glazen deur te kiezen. Glas doet de ruimte namelijk groter lijken! Zorg voor een dunne zijwand, zodat je naast de douche andere meubels kwijt kunt. Belangrijk is dat de vloertegels genoeg aflopen, zodat het water gemakkelijk wegstroomt.

