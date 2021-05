Klein wonen zonder in te boeten aan comfort? Op deze manier kan het!

Architecturale puzzel

In werkelijkheid omvat de kubus twee koppelwoningen met elk een bewoonbare oppervlakte van 92 m², verspreid over twee woonlagen. “Om dit compacte project vorm te geven hebben we lang nagedacht, enerzijds over hoe we de technieken konden stroomlijnen, anderzijds over de organisatie van de ruimte. Uiteindelijk kozen we voor inbouwmeubilair dat we speciaal voor dit project uittekenden”, vertelt een van de architecten van Blow Architectes.