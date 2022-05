Klein, maar oh zo fijn! Zo haal je alles uit je kleine terras

Nee, je terras hoeft geen gigantische afmetingen te hebben om sfeervol en übergezellig te zijn. Dat bewijzen de koppels uit het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’ met glans. Benieuwd hoe zij dat aanpakten? Onthoud deze 6 gouden tips.

Tip 1: meten is weten

Heb je, net als Anaïs en Cedric in Antwerpen, niet zoveel vierkante meters ter beschikking als buitenruimte? Dan is het extra belangrijk om niet halsoverkop te gaan inrichten. Meet liever eerst alles zorgvuldig op en neem de maten mee naar de winkel. Zo vermijd je dat je meubels koopt die te groot of te robuust zijn voor de oppervlakte. Hou ook altijd rekening met de stand van de zon. Op een terras dat vooral in de schaduw ligt, is een uitgebreide loungehoek wellicht overbodig. Of heb je het geluk om een terras op het zuiden gericht te hebben? Voorzie dan zeker een plekje voor een parasol of zonnescherm.

Volledig scherm Terras Antwerpen © Huis Gemaakt

Tip 2: kies materialen met een plus

Ook al is je buitenplek maar beperkt, dat betekent niet dat je de inrichting maar aan het toeval moet overlaten. Door te kiezen voor warme, sfeervolle materialen zoals teak, geef je je terras een instant boost. Alexia en Emiel uit Boortmeerbeek kozen bijvoorbeeld bewust voor een ruime tafel met bijhorende stoelen in deze warme houtsoort en creëerden zo een terras met de allures van een stijlvol restaurant.

Volledig scherm Tuin Boortmeerbeek © Huis Gemaakt

Tip 3: verdeel en heers

Droom je van zalig chillen in de zon, maar is er op je terras geen plaats voor een uitgebreide loungeset? Ga dan gewoon voor een compact model. Of doe zoals Celine en Younes uit Beringen en combineer een paar losse loungestoelen in een gezellig hoekje. Met wat extra kussens en een bijpassend tafeltje heb je alles wat je nodig hebt. Bijkomend voordeel: door in te zetten op compacte meubels kan je zelfs op een klein terras verschillende hoekjes creëren – om te eten, te chillen en te spelen.

Volledig scherm Tuin Beringen © Huis Gemaakt

Tip 4: denk flexibel

Ontvang je graag vrienden voor een etentje of feestje? Wanneer je je basismeubilair slim kiest, heb je altijd nog wel plaats aan tafel voor een paar extra gasten. Kies bijvoorbeeld voor een tafel waarbij op de kop nog plaats is voor een extra stoel en combineer deze met stapelbare stoelen die je makkelijk kan opbergen wanneer je ze niet nodig hebt. Mag er ook gedanst worden? Een tafel met een aluminium onderstel is licht genoeg om snel even aan de kant te zetten. Alors on danse!

Volledig scherm Tuin Beringen © Huis Gemaakt

Tip 5: minder is meer

Felle kleuren, drukke patronen en verschillende stijlen door elkaar geven een rommelige indruk, waardoor je terras (nog) kleiner lijkt dan het is. Kies daarom liever voor neutrale tinten en natuurlijke materialen die mooi op elkaar afgestemd zijn. Zo creëer je een gevoel van rust, eenheid én ruimte.

Tip 6: laat binnen en buiten in elkaar overvloeien

Dit is een slim trucje dat interieurarchitecten soms toepassen: kies voor je buitenruimte dezelfde kleuren en stijl als binnen. Zo laat je binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen en ontstaat een gevoel van eenheid en extra ruimtelijkheid, waardoor zowel de binnen- als buitenruimte groter lijken dan ze zijn. Win-win!

