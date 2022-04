Klein(er) budget? Zo geef je met 500 euro de slaapkamer een nieuwe look

vtwonenDe kosten om een kamer in huis van een nieuw uiterlijk te voorzien, kunnen al snel flink oplopen. Toch hoeft een hoog kostenplaatje je niet af te schrikken. Want met een budget van slechts 500 euro kun je de complete slaapkamer al een make-over geven! Vtwone n.be verklapt hoe je te werk gaat.

Half nieuw

Bij een nieuwe slaapkamer denk je vaak al snel aan de nieuw bed. Maar met een klein budget zit dat er vaak niet in. Wil je je bed toch een beetje als nieuw laten aanvoelen? Dan kun je ervoor kiezen om een nieuw hoofdbord te kopen. Creëer een hotel chic look met een gestoffeerd hoofdeinde, of ga voor een bohemian tintje met een rotan hoofdeind.

Kosten: voor een nieuw hoofdbord moet je denken aan een prijs tussen de 100 en 200 euro. Wil je veel minder uitgeven, maar toch een mooi hoofdbord hebben? Dan kun je ‘m natuurlijk ook zelf maken. Bekijk hier hoe je zelf een nieuw hoofdbord maakt.

Op de vloer

Ben je uitgekeken op de vloer? Of wil je de slaapkamer wat meer zachtheid geven? Dat bereik je op een makkelijke manier door een vloerkleed neer te leggen. Zo bedek je een deel van de zichtbare vloer en breng je met een leuk patroon of mooie kleur een frisse wind in de ruimte. Lees hier hoe je het juiste tapijt voor jouw slaapkamer kiest.

Kosten: hoe groter en luxer het kleed, hoe prijziger. Wil je niet met één aankoop over het gehele budget knallen? Kies dan voor een klein rechthoekig of rond kleed naast het bed. Reken op een bedrag van zo’n 50 tot 100 euro.

Nieuw textiel

Een eenvoudige manier om de slaapkamer een snelle make-over te geven, is een nieuw dekbedovertrek. Ga voor kleuren en designs waar je normaliter nooit voor zou kiezen om het gevoel van nieuw te vergroten.

Kosten: prijzen van dekbedovertrekken kunnen enorm verschillen en dat zit ‘m vooral in de kwaliteit. Daarnaast speelt de afmeting van het bed natuurlijk ook nog een rol. Maar voor een nieuw tweepersoons dekbedovertrek moet je toch wel minimaal 50 euro neertellen. Heb je nog een wit dekbedovertrek liggen? Dan kun je de stof ook verven met textielverf. Dat scheelt weer in de kosten.

Volledig scherm © Peggy Janssen, Danielle Verheul

Sierkussens en plaids

Om het bed helemaal af te maken, leg je er matchende sierkussens en een sprei op. Op die manier kun je het nieuwe dekbedovertrek ook gewoon skippen, want deze accessoires zijn namelijk betaalbaar, makkelijk te vervangen en ideaal om elke keer een nieuwe touch te geven aan de slaapkamer.

Kosten: voor mooie plaids en een aantal sierkussens reserveer je best een bedrag van zo’n 50 tot 80 euro. Ook hier geldt weer: je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Maar als je goed zoekt, kom je pareltjes tegen voor een zachte prijs.

Kleur zonder kwast

Om je slaapkamer een make-over te geven, hoef je niet per se een verfborstel aan te raken. Je kunt ook op andere manieren kleur aanbrengen in de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan mooie kamerplanten. Of maak je eigen gallery wall met verschillende posters of schilderijen. Lees hier welke kleuren goed bij elkaar passen.

Kosten: nieuwe accessoires vervolledigen de make-over van je slaapkamer. Maak hiervoor zeker 50 euro van het budget vrij.

Volledig scherm © Stan Koolen, Moniek Visser

Kostenplaatje slaapkamer make-over

De totaalkosten voor de make-over van je slaapkamer zullen neerkomen op zo’n 480 euro. Zo zie je maar dat een restyling echt geen handenvol geld hoeft te kosten. Hoe het totale kostenplaatje uiteindelijk uitpakt, ligt natuurlijk ook aan het merk dat je kiest, de kwaliteit en het soort product.

