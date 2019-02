Gesponsorde inhoud Klaar voor de lente? Zo laat je je terras terug stralen Aangeboden door Impermo

25 februari 2019

08u30 0 WOON. Jij bent ongetwijfeld klaar voor de lente. En je terras? Tijdens de gure wintermaanden krijgen je terrastegels heel wat te verduren. Hoog tijd dus voor een grondige schoonmaakbeurt. Maar hoe begin je eraan? Hier lees je hoe je je tegels het best onder handen neemt. Zet de barbecue maar klaar!

Denk preventief met keramiek

Geen fan van de grote lenteschoonmaak? Wie wel! Bespaar jezelf daarom heel wat poetswerk en ga voor een keramische terrastegel. Keramiek is vlekbestendig en bijna helemaal winterproof. Toch een strenge winter? Geen probleem: zelfs dan ziet je terras er in de lente nog fris uit. De reden? Keramische tegels nemen geen vuil op. Ook groenaanslag krijgt amper grip op keramiek. Toch last van groenaanslag of een hardnekkige vlek? Gebruik de Tilestone Krachtige Reiniger van Impermo. Die is geschikt voor je terrastegels én de voegen.

En poetsen met de hogedrukreiniger? Dat doe je beter niet: zo maak je de voegen poreus en zet het vuil zich sneller vast. Laat je hogedrukreiniger dus staan en behoud de duurzaamheid van je keramisch terras: met een schrobborstel en een krachtige reiniger ben je gewapend voor de lenteschoonmaak van je keramische tegels.

Blauwe steen: de blikvanger van je tuin

Een terras van blauwe steen? Elk natuurstenen terras kan een lenteschoonmaak gebruiken. Gelukkig knapt je blauwe hardsteen snel op. De Lithofin Buitenhuisreiniger is ideaal voor je buitenschoonmaak: Impermo ontwikkelde het poetsmiddel speciaal voor je natuurstenen tegels. Zo maak je je blauwe steenterras in een wip weer de blikvanger van je tuin.

Onderhoudsvriendelijk graniet

Het ideale materiaal voor je terras? Dat is graniet: een harde, natuurlijke steensoort die mooi oogt en erg onderhoudsvriendelijk is. Hoe je je granieten terrastegels onderhoudt? Leng je Lithofin Buitenhuisreiniger aan met water en laat het mengsel intrekken in je natuursteen. Het enige wat jij nog moet doen: even schrobben met een schrobborstel. Zo is je terras weer helemaal klaar voor de lente.

Een stralend terras? Gebruik leisteenolie

Van een je leistenen terrastegels geniet je het hele jaar door. Bovendien onderhoud je de natuursteen even gemakkelijk als een terras van blauwe steen of graniet. Geef je je terras toch graag een extra verwenkuur? Behandel je leistenen tegels dan met leisteenolie: door de voedende olie straalt je terras zo fel als de eerste lentezon.

Je terras renoveren of klaarmaken voor de lente? Schrijf je in voor een Impermo workshop.