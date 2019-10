Kim en Benedikt genieten elke dag van magnifiek uitzicht in hun prefabwoning Redactie

18 oktober 2019

11u30

Bron: Livios 0 Livios Toen de Antwerpse Kim voor een weekendje met vrienden naar de Ardennen trok, verloor ze er haar hart. Vandaag woont ze samen met Benedikt en dochtertje Liv in een moderne prefabwoning van Duitse makelij. Toen de Antwerpse Kim voor een weekendje met vrienden naar de Ardennen trok, verloor ze er haar hart. Vandaag woont ze samen met Benedikt en dochtertje Liv in een moderne prefabwoning van Duitse makelij. Bouwsite Livios mocht binnen kijken.

Vlakbij de Duitse grens, in Burg-Reuland, wonen Kim, Benedikt en Liv in het allereerste Modum-huis van Huf Haus in België. Het jonge gezin ging bewust op zoek naar een prefabwoning en kwam zo terecht bij de Duitse woningbouwer. “Mijn schoonvader reed tijdens een motortochtje toevallig langs de kijkwoningen van deze firma in Hartenfels en zag meteen dat dit iets voor ons was”, vertelt Kim. En hij had gelijk. Het koppel trok daarop zelf naar Duitsland en was meteen overtuigd van het bouwconcept waarin glas en hout de hoofdrol spelen.

Magnifiek uitzicht

Wat meteen opvalt als je bij Kim en Benedikt binnenkomt, is het daglicht dat in de hele woning binnenvalt. Dankzij royale glaspartijen aan de zij- en achterkant heb je een mooi uitzicht op de groene weides die achter de woning liggen. “Onze tuin maakt echt deel uit van onze woning”, zegt Kim. “Wij wilden eerst wat dieper bouwen, maar gelukkig draaide de architect van Huf Haus het plan helemaal om. Hij had meteen gezien hoe we van de mooiste uitzichten op onze tuin konden genieten. Ook ’s nachts hebben we vanuit onze woon- en slaapkamer een magnifiek uitzicht, zeker als het onweert.”

Licht en luchtig

Ook qua inrichting is het huis helemaal op maat van Kim en Benedikt. “Bepaalde balken waren verplicht voor de dragende constructie, maar voor de rest hadden we echt vrij de keuze qua inrichting. De bewoonbare oppervlakte van ons huis is 170 m2, maar toch voelt die heel ruim aan. Zo kozen we bijvoorbeeld voor keramische maxitegels die de ruimte optisch vergroten en voor een licht en luchtig interieur.”

Instapklaar na zes maanden

Waarom het koppel koos voor prefab? “Doordat onze woning in optimale condities werd gebouwd in moderne productiehallen, vermeden we vochtigheid, het risico op schimmelvorming en koudebruggen”, legt Kim uit. “En van zodra je huis de fabriek verlaat, is de volledige buitenkant ook afgewerkt. Dus vanaf de opbouw is je huis helemaal wind- en waterdicht. De snelle bouwtermijn is een extra pluspunt. Op zes maanden tijd gingen we van een getekend contract naar een effectieve verhuis.”

Materialen kiezen

Het huis zelf rechtzetten, duurde amper een paar dagen. Dat komt omdat alles op voorhand was opgebouwd. Dat betekent ook dat Kim en Benedikt twee dagen naar Hartenfels zijn gegaan om alles te kiezen qua materialen, technieken en afwerking. Tot aan het kleinste stopcontactje toe. “Zolang ons huis nog niet in productie was in het atelier, konden we ook makkelijk nog hier en daar iets aanpassen. Zo lieten we bijvoorbeeld een extra stopcontact plaatsen in de kinderkamer.”

Nooit te warm

Ondanks de grote raampartijen voelt het niet te warm aan in huis. “Dat komt door de driedubbele beglazing gemaakt van 5,3 cm dik warmte-isolerend glas”, legt Kim uit. Er zijn ook overal ingebouwde screens voorzien. Die zaten standaard in het prefabconcept. “Het grootste voordeel van onze woning vinden we zelf ons algemeen leefcomfort. Het is nooit te warm of te koud in huis. Zelfs in putje winter is het binnen een aangename 22 graden.”

160 euro

De woning van Kim en Benedikt blinkt ook uit op het vlak van energiezuinigheid. “Ons Huf-huis presteert beter dan de standaardnorm in België qua energieprestaties. Met onze lucht-waterwarmtepomp voldoen we ook aan het verplichte aandeel hernieuwbare energie.” Voor het totaal energieverbruik betaalt het gezin 160 euro per maand. Daarin zit alles inbegrepen: verwarming, warm water en elektriciteit.

Prijskaartje

Op welke prijs je moet rekenen voor dit type van prefabwoning? “Daar kan je echt geen prijs per m2 op plakken”, weet Kim. “Elke woning wordt individueel ontworpen op maat van de bewoners. En ook qua materialen en afwerking is de sky the limit. Je kan zelfs je volledige tuinontwerp en interieurinrichting uitbesteden aan de bouwfirma. Wat wel vaststaat, is dat je de kosten van de inrichting, zoals parket of tegels in een bepaalde ruimte, of accessoires die je later installeert, zoals screens, niet kan uitstellen tot een later tijdstip. Alles is meteen tot in de puntjes afgewerkt. Er was zelfs een poetsfirma geweest.”

