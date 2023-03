KIJK. Matthias woont in een huis van stro en voelt de energiecrisis niet: “Ik maak jaarlijks 1.000 euro winst”

Kristien (54) en Eddy (56) verbouwden in 3 jaar tijd een oude loods tot karakter­vol­le loft: “Het mocht geen zielloze witte doos worden”

Kristien (54) en Eddy (56) bouwden hun woning in een oude vlasopslag in Moorslede. Dankzij gerecupereerde materialen en brute accenten straalt het interieur een pure loftsfeer uit. “De ruwe elementen en littekens die de oude opslagplaats in de loop der jaren tekenden, zijn bewust zichtbaar gelaten. Een stuk afgebrokkeld beton, een gebroken steen: er schuilt schoonheid in dat imperfecte en het geeft het interieur karakter.” Onze woonexpert Björn Cocquyt ging er op bezoek in mei 2021.