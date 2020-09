Kijk hoe Marlies de enorme hap uit haar huis opnieuw opvulde Bjorn Cocquyt

05 september 2020

09u15 2 Woon. Marlies deinsde er niet voor terug om een enorme hap uit haar pas gekochte woning in Roeselare te nemen. Het was een gewaagde keuze, maar alleen zo kon ze het open en lichtrijke huis bouwen dat ze voor ogen had. Het interieur vulde ze op met originele vintagemeubels en veel planten.

“Er moest grondig vernieuwd worden en daarom leek het mij beter om een groot deel compleet vanaf nul te herbouwen”, zegt Marlies. “Zo kon ik volgens de huidige normen isoleren, de nieuwste technieken gebruiken en de oppervlakte benutten op de manier die mij het beste leek, met veel openheid en licht.”

Dat laatste valt meteen op als we de leefruimte van zo’n 18 meter diep binnenstappen. “Ik breng de meeste tijd in de keuken en eetkamer door, dus die legde ik bij het terras. De zithoek mocht iets intiemer en bevindt zich in het midden.” In een rijhuis is dat doorgaans een wat sombere plek door het gebrek aan licht, maar hier is dat vermeden dankzij een enorme vide die twee verdiepingen hoog gaat en door de sculpturale trap. Die ontspruit beneden uit een kast en eindigt boven in een nachthal die omgeven is door glas.

Als we naar boven kijken, valt ook de ruwe muur op die als een soort van litteken aan vroeger herinnert. Er zit een glas-in-loodraam in dat Marlies liet restaureren en een warme gloed in de badkamer brengt. Beneden zorgen vintagemeubels en planten voor sfeer. “Planten waren voor mij zo belangrijk dat ik er tijdens de ontwerpfase telkens rekening mee hield waar ik ze overal kwijt zou kunnen.”

Wil je het ook verhaal kennen achter Marlies haar originele vintagemeubels of achter de beschermde gevel? Het volledige artikel lees je vandaag in de weekendkrant.