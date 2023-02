KIJK. Deze watertoren veranderde in luxewoning van 3,6 miljoen euro: “Onze badkamer is wel erg populair”

Woon. Een apparte­ment aan zee wordt goedkoper (behalve in deze gemeente)

Er waren al heel wat signalen dat de vastgoedmarkt aan het afkoelen is en dat blijkt nu ook uit de cijfers van appartementen aan zee. Vastgoedplatform Realo stelde vast dat de prijs voor een flat in het laatste kwartaal in negen van de tien kustgemeenten daalde, met gemiddeld 0,67%. Knokke-Heist was het buitenbeentje, want daar werd een flat 3% duurder.