Kijk binnen in heringericht West-Vlaams kasteel waar je ook op vakantie kunt Bjorn Cocquyt

27 mei 2020

16u27 3 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een gerenoveerd kasteel in West-Vlaanderen.

Kasteel Ten Torre in het Brugse Ommeland heeft een rijke geschiedenis en het domein was in de loop der eeuwen in het bezit van koningen, keizers, burgemeesters, jonkheren en baronnen. Al die tijd bleven de poorten dicht voor de gewone sterveling, maar daar komt nu verandering in.

(lees verder onder de foto’s)

Na een volledige herinrichting door Elle & M’s stellen de eigenaars het kasteel vandaag open voor het grote publiek dat er zelfs een vakantie kan doorbrengen. Er zijn 8 slaapkamers en 7 badkamers en in totaal kun je er met 22 personen logeren voor een ongetwijfeld onvergetelijk verblijf.

(lees verder onder de foto’s)

De inkomhal, met de wapenschilden van de heren van Ten Torre en portretten van de voormalige eigenaars, licht een tipje van de sluier van de pracht en praal die je elders te wachten staat. De authentieke schoonheid is aangevuld met modern comfort, zodat je hier in alle luxe van vakantie kunt genieten.

Een verblijf voor een weekend of midweek kost 2.800 euro. Voor een week betaal je gemiddeld 4.500 euro. Boeken kan hier.