Kiezen voor een kokendwaterkraan? Hier moet je op letten

04 maart 2020

11u00

Wist je dat je je keukenkraan maar liefst 90 keer per dag open en dicht draait? Het is dan ook een van de belangrijkste elementen van elke keuken. Je kiest dan ook best voor een degelijk exemplaar. Steven Van Tichelen van Quooker vertelt aan bouwsite Livios waar je op moet letten.

Wat is handig en wat niet?

“Ga niet te snel over de keuze van je kraan”, waarschuwt Steven Van Tichelen. “Ik snap dat dit meestal op het einde van de keuken komt en niet belangrijk lijkt, maar dat is het wel. Zoek zelf uit welke types van kranen er bestaan en met welke functionaliteiten. Zo kan je voor jezelf opmaken wat je wel handig lijkt en wat niet. Stel ook zeker deze vragen aan je keukenbouwer. Zij kunnen info geven over wat echt een meerwaarde kan betekenen en wat voor jouw specifieke situatie het beste is.”

“Geef je keuken ook zeker een extra accent mee”, tipt Van Tichelen. “Je kraan is het meest gebruikte item in de keuken. Meer dan welk toestel ook. Dus je kan maar beter een mooi exemplaar kiezen dat perfect in je keuken past. Zo zul je er alleen maar meer van genieten.”

De kraan als extra keukentoestel

Kokendwaterkranen hebben hun weg al gevonden naar de particuliere keuken. En ondertussen zijn er ook kranen met bruisend en gefilterd water. “Mensen zijn op zoek naar multifunctionele kranen die een toegevoegde waarde bieden in de keuken. Een extra toestel als het ware. Veel mensen zeggen ons dat hun twee favoriete toestellen in de keuken hun stoomoven en kokendwaterkraan zijn. En dan niet enkel voor kokend en drinkbaar water maar ook met betrekking tot de warmwatervoorziening. Zo’n kraan kan ook voor het lang wachten op warm water een goede oplossing zijn die waterbesparend en energiezuinig is. En dat merken mensen meteen.” Lees hier meer voordelen van een kokendwaterkraan.

De finishing touch van je keuken

Steven merkt ook dat een keukenkraan esthetisch steeds belangrijker wordt. “We zien onze kraan meer en meer als de finishing touch in een mooie keuken. Daar proberen wij met een elegant design en verschillende uitvoeringen een antwoord op te geven. Zwarte kranen doen het bijvoorbeeld heel goed omdat ze perfect inspelen op de huidige interieurtrends. En hoewel het multifunctionele kranen zijn, zijn ze niet lomp of zwaar. Dus die combinatie van functionaliteit en design blijft sterk aanwezig.”

Een absolute must

De technologie van kokend, bruisend en gefilterd water is geen leuk extraatje, maar een absolute must voor een moderne keuken, vindt Van Tichelen. “We willen steeds meer comfort en gebruiksgemak. Snel kokend water voor je thee of snel even een glas fris en bruisend water nemen. Het kan vandaag allemaal. Je moet ook niet meer wachten tot het water kookt voor je pasta, de waterkoker bovenhalen of met flessen water zeulen. En je zou verbaasd zijn hoeveel mensen nu nog lang op warm water wachten en dat normaal vinden. En dat in deze tijden van dure energie en het tegengaan van waterverspilling.”

Is een kokendwaterkraan kindveilig?

Of zo’n kokendwaterkraan niet gevaarlijk is? Allesbehalve, verduidelijkt Steven. “Onze kraan heeft een kindveilige bedieningsknop. Die moet je eerst twee keer indrukken en vervolgens draaien. Pas daarna stroomt er kokend water uit de kraan. Door die tegennatuurlijke druk-draai-beweging zit je safe bij jonge, onderzoekende kinderen. Bovendien heeft de knop een lichtring die bij het tappen gaat gloeien. Zo weet je dat er kokend water uit zal komen.”

Ook voor verbrandingsgevaar door een hete kraan hoef je niet te vrezen. “Bij alle modellen is de uitloop goed geïsoleerd. In de kraan zelf zit een aparte aanvoer van warm en koud water. Kokend water wordt aangevoerd via een andere slang. Zo kan je direct na het nemen van kokend water ook koud water nemen en daar je handen onder houden.”

Gemiddeld 1.500 euro

Een degelijke basiskraan koop je al voor gemiddeld 200 euro. “Voor een kokendwatersysteem betaal je gemiddeld 1.500 euro, inclusief 21% btw”, zegt Van Tichelen. “Dat kan iets goedkoper of duurder zijn naargelang de afwerking van de kraan en het type boiler, maar dit bedrag is een goede richtprijs. Voor het systeem met drinkwater moet je rekenen op een meerprijs van 1.200 euro, incl. btw. Dit is inderdaad een investering maar je zal hiermee besparen op energie, minder water verspillen en minder uitgeven aan flessen drinkwater.

Ga je je keuken binnenkort vernieuwen? Dan is het gratis magazine Mijn Verstandige Verbouwing jouw ideale leidraad.

