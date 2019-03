Gesponsorde inhoud Keukenwerkblad zonder krassen of vingerafdrukken? Het kan! Aangeboden door Franke

08u30 0 WOON. Denk je bij een roestvrijstalen werkblad aan een grootkeuken in een restaurant? Dit materiaal is ook uiterst geschikt voor je werkblad thuis. Zeker voor wie droomt van een industrieel, strak interieur. Schrikt deze materiaalkeuze jou af omdat krassen en vingerafdrukken vrij spel hebben? Geen paniek! Dankzij deze nieuwe afwerking is dit verleden tijd en geniet je van een smetteloze keuken!

Roestvrij staal tilt je keuken naar een hoger niveau. Een werkblad uit roestvrij staal is naadloos tot wel 5 meter lang en bijgevolg ook super hygiënisch. Het onderhoud is vrij eenvoudig: je kuist het af met een doek en het is helemaal spik en span. Het massieve werkblad van 4, 6 of 8 mm dik is ook bestand tegen hitte, vocht en zuren. Je hebt dus geen onderzetters nodig voor hete potten en pannen. Let wel op met krassen: zij hebben vrij spel, net als vingerafdrukken. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zo hoef je geen snijplank te gebruiken.

Vaarwel krassen en vingerafdrukken

Dankzij de nieuwe Parelfinish van Franke zijn vlekken verleden tijd! Deze afwerking zorgt voor een natuurlijke look. Je keukenwerkblad wordt extra bewerkt zodat je geen vingerafdrukken, waterdruppels en vuil meer ziet. Met de Diamantfinish maak je komaf met krassen. Je roestvrijstalen werkblad wordt behandeld zodat het krasbestendig is. Daarnaast biedt Franke ook nog andere afwerkingen aan. Ontdek ze hier.

Ga voor het complete plaatje

De perfecte match bij een roestvrijstalen keukenwerkblad? Een spoelbak uit hetzelfde materiaal. Je kan jouw werkblad en spoelbak naadloos op elkaar laten aansluiten. Dit is niet alleen zeer hygiënisch en onderhoudsvriendelijk, maar het zorgt ook voor een mooi effect. Wil je de strakke look doortrekken? Dan kan je de Crystal-gaspitten volledig integreren in je werkblad. Met de Mythos 2gether heb je een inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap. Zo is je dampkap geen storende factor en blijft je werkblad de blikvanger in je keuken. Combineer je het met een keukenkraan uit roestvrij staal, dan is het plaatje compleet!

Bij je thuis opgemeten en geplaatst

Voor een werkblad in roestvrij staal biedt Franke je een full service aan: alles wordt bij je thuis opgemeten, geleverd en geplaatst. De volledige installatie wordt voor jou geregeld zodat je daarna zorgeloos kan kokerellen. Bovendien biedt Franke je 10 jaar waarborg op jouw roestvrijstalen werkblad.

Tip: ontdek alle spoeltafels en keukenkranen van Franke. Meer weten? Surf naar www.franke.com/be.