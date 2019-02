Keukenstress? Zo kies je het juiste werkblad Jolijn Vandebeek

27 februari 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Een keukenwerkblad gebruik je iedere dag. Het moet daarom niet enkel mooi, maar ook functioneel en duurzaam zijn. Maak de juiste keuze op basis van jouw kookgewoontes: moet het hittebestendig zijn of bestand tegen krassen of vlekken? We schotelen je de verschillende materialen voor.

1. Budgetvriendelijk laminaat

Laminaat is een kunststoffen werkblad dat erg budgetvriendelijk is. Het kunststof wordt bovenop een vezelplaat gelijmd. Het oppervlak is waterdicht en eenvoudig te reinigen. Daarnaast is laminaat ook bestand tegen vlekken en krassen, maar let wel op met hete kookpotten en pannen. Gebruik uit voorzorg onderleggers. De grote troef van laminaat? Het is verkrijgbaar in eindeloos veel kleuren, motieven en structuren.

2. Volkern: het zusje van laminaat

Werkbladen in volkern worden op dezelfde manier gemaakt als laminaat, maar dan zonder hout. Het dunne werkblad bestaat volledig uit kunststof en is steviger, harder en beter bestand tegen krassen en slijtage. Maar net als laminaat, is volkern niet bestand tegen hitte. Het is een niet-poreus materiaal dat wel bestand is tegen vocht. Bovendien kan je een volkern werkblad makkelijk reinigen.

3. Puur natuur

Er zijn verschillende soorten natuursteen zoals graniet, arduin, marmer en blauwe hardsteen. Natuursteen is onderhoudsvriendelijk, krasbestendig en bestand tegen hitte. De meeste soorten zijn licht poreus. Dit wil zeggen dat er makkelijker vocht kan binnendringen waardoor je vlekken krijgt. Om dit te vermijden, kan je de steen laten impregneren: je werkblad is er dan beter tegen bestand. Opgelet: natuursteen is niet zuurbestendig. Hou citroenen dus zeker uit de buurt.

4. Composiet: het beste van twee werelden

Een composieten werkblad bestaat uit een mengeling van natuursteen (kwarts- of granietkorrels) en kunstmatige harsen. De grote troef: composiet is verkrijgbaar in vele kleuren. Het is een niet-poreus materiaal waardoor je het niet moet laten impregneren. Daarnaast is composiet waterdicht, kras-, vlek- en zuurbestendig. Let wel op met hete pannen: die kunnen blijvende verkleuringen veroorzaken.

5. Industrieel tintje met roestvrij staal

Denk je bij roestvrij staal aan grote keukens in een restaurant? Dit materiaal is ook geschikt voor je keuken thuis: het zorgt voor een moderne en industriële look in je woning. Het werkblad is makkelijk te onderhouden en goed bestand tegen hitte, vocht en zuren. Let wel op met krassen: zij hebben vrij spel, net als vingerafdrukken.

6. Warme sfeer met massief hout

Hout zorgt voor een warme sfeer in je keuken. Je kan kiezen uit verschillende houtsoorten zoals eik, beuk, esdoorn en teak. De duurzaamheid en krasbestendigheid hangen af van welke soort je kiest. Hout is een poreus materiaal waardoor je makkelijker vlekken krijgt. Het is ook moeilijker te onderhouden. Omdat hout niet bestand is tegen vocht en hitte wordt er meestal een beschermende vernis- of laklaag aangebracht. Je kan een houten werkblad ook impregneren, maar dan moet je de behandeling wel geregeld herhalen. Wist je dat hout ‘leeft’? Het zet uit en krimpt waardoor er spleten kunnen ontstaan.

7. Keramiek

Het grote voordeel van een keramisch werkblad? Het is zowel vlek-, kras- als hittebestendig. Keramiek is erg hygiënisch en goed bestand tegen chemische stoffen. Kijk wel uit met zware of scherpe voorwerpen. Als je deze hard op het werkblad laat vallen, kan er een barst ontstaan.

8. Robuuste look met beton

Hou je van een moderne, industriële look in je keuken? Dan is een betonnen werkblad iets voor jou. Ruw beton is enorm zwaar. Daarom is er imitatiebeton of fineerbeton, dat tot zes keer lichter is dan echt beton. Beton is zowel hitte- als krasbestendig en ongevoelig voor UV-licht. Laat je het werkblad polieren? Dan is het minder gevoelig voor vlekken en onderhoudsvriendelijk.

9. Designtoets dankzij glas

Glas is in bijna elke kleur verkrijgbaar en zorgt voor een designtoets in je keuken. Je kan kiezen uit een matte of glanzende uitvoering. Het is een onderhoudsvriendelijk materiaal dat waterdicht en hittebestendig is. Glas is erg fragiel. Laat je er iets op vallen, dan kan je werkblad barsten. Het is ook gevoeliger voor krassen en je ziet meteen kleine stofjes en vettige vingers op het blad. Een trendy touch? Installeer dan verlichting onder het glas.

Tip: De prijs van je werkblad wordt naast het materiaal ook bepaald door de installatiekosten. Een werkblad in laminaat wordt samen met je keukenkasten geïnstalleerd. Werkbladen in natuursteen, composiet, keramiek en glas worden pas opgemeten na de plaatsing van je keuken en apart geplaatst. Hou hierbij dus rekening met duurdere installatiekosten. Je budget onder controle houden? Kies dan voor een fabrikant bij wie je zelf het werkblad kan kiezen.

Dit artikel stond op 07/02/2019 in WOON. powered by Livios, bijlage van Het Laatste Nieuws.

