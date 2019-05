Keuken inrichten? Dit zijn de ideale afmetingen Redactie

31 mei 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios De keuken is veruit de ruimte in huis waar we veel tijd doorbrengen. De inrichting daarvan is dan ook erg belangrijk voor je comfort. En dan niet enkel op het gebied van uitrusting, ook ergonomie en gebruiksgemak spelen een grote rol. Met deze vier tips van De keuken is veruit de ruimte in huis waar we veel tijd doorbrengen. De inrichting daarvan is dan ook erg belangrijk voor je comfort. En dan niet enkel op het gebied van uitrusting, ook ergonomie en gebruiksgemak spelen een grote rol. Met deze vier tips van bouwsite Livios heb je het succesrecept in handen voor de ideale keuken.

1. Kies in functie van de ruimte

Bouw je een nieuwe woning? Renoveer je een bestaande woning of richt je een appartement in waarvan de indeling al grotendeels bepaald is? De afmetingen van je keuken hangen af van de ruimte die je ter beschikking hebt. Op basis daarvan heb je verschillende types keuken waaruit je kan kiezen: een L-keuken, een enkel- of dubbelwandige keuken, een G-keuken, een U-keuken of een eilandkeuken.

Het ene keukentype vraagt natuurlijk meer ruimte dan het andere. Een G-keuken is bijvoorbeeld enkel geschikt voor grote ruimtes terwijl een enkel- of dubbelwandige keuken ideaal is voor lange smalle ruimtes. Ook de eilandkeuken is een populaire keuze, al moet je ook hiervoor voldoende ruimte hebben. Het eiland zelf is minstens een meter breed. Voor de doorgang reken je langs beide kanten best op een meter of zelfs 1,20 meter.

2. Beperk je loopafstand

Je keuken bestaat uit verschillende zones: bevoorraden, opbergen, spoelen, voorbereiden en koken. Vooral de zones spoelen, koken en bevoorraden spelen een belangrijke rol. Ze vormen de zogenaamde werkdriehoek. Tel je de lengtes van deze driehoek op, bekom je de loopafstand. Ergonomisch gezien bedraagt deze best tussen de 6 en 8 meter. De afstand tussen koken en spoelen houd je best zo klein mogelijk, want hiertussen gebeurt de meeste interactie. Lees hier hoe je verschillende zones in een logische volgorde plaatst.

Zorg ervoor dat elke zone minstens 90 cm breed is. Inclusief ladekasten, kolomkasten en een voorraadkast. Een extra kast kan nooit kwaad, maar overdrijf niet. Je creëert extra opbergruimte, maar ook meer loopafstand. En geloof het of niet, je keuken kan te klein zijn, maar ook te groot.

3. Het juiste werkblad

Standaard heeft een werkblad een hoogte van 91 cm, maar de dag van vandaag kiezen we steeds vaker voor een werkblad op maat en varieert de hoogte tussen de 80 en 100 cm. Idealiter komt het werkblad tot zo’n 10 à 15 cm onder de elleboog. Voor afwassen is dit zo’n 0 à 5 cm. Gezien we niet allemaal even groot zijn, is de ideale hoogte van het werkblad dus voor iedereen anders.

Zorg ervoor dat je genoeg werkruimte hebt en voorzie voldoende ruimte tussen de kasten. Reken op minimum 90 cm. Ook de diepte van het werkblad speelt belangrijke een rol. De optimale grijpdiepte gaat tot zo’n 60 cm. Indien je meer afzetruimte wenst, kan je je werkblad natuurlijk dieper maken.

4. Ergonomie staat centraal

Eenvoudige ergonomische aanpassingen maken je het een pak gemakkelijker in de keuken. En dan spreken we niet enkel over de loopafstand en de hoogte van het werkblad. Ook de manier van opbergen maakt een groot verschil. Kies dus voor lades in plaats van legplanken. Lades geven je een beter overzicht. Je ziet alles onmiddellijk liggen en je kan overal bij. Bij legplanken moet je al sneller dingen aan de kant, dus iets minder praktisch.

Dingen die je frequent gebruikt, stockeer je binnen handbereik en dus op armhoogte. Keukengerei en -machines die je minder vaak gebruikt, plaats je in de hoger of lager gelegen kasten. Let wel: bukken is comfortabeler dan er net niet bij kunnen. Zwaardere dingen plaats je dus onderaan, de lichte spullen vanboven.

Ook de oven en microgolfoven plaats je idealiter op aanrechthoogte. Op deze manier kan je met een rechte rug schotels inzetten en uitnemen. Bovendien kan je zo ook beter checken of je maaltijd niet verbrand is.

