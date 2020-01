Keuken inrichten: dit zijn de 6 grootste fouten Redactie

De keukentrends volgen elkaar in ijltempo op. Maar bij het kiezen en inrichten van een keuken zijn er enkele richtlijnen die nooit veranderen. Met de tips van bouwsite Livios trap jij niet in deze zes valkuilen.

Fout 1: Draaideuren onder het werkblad

Vanuit ergonomisch standpunt kies je vanzelfsprekend alleen uittreksystemen of lades onder het werkblad best. De inhoud van de kast rolt naar je toe en je hebt bovendien een perfect overzicht van de inhoud tot in het achterste hoekje. Met draaideuren moet je telkens weer op je knieën gaan zitten als je iets uit de kast wilt nemen. Het achterste gedeelte van de kast blijft meestal onbenut omdat je er maar moeilijk aan kan. Dankzij kasten en lades verhoogt ook de opbergcapaciteit van je keuken. Zo berg je er maar liefst tot 30% meer op dan in legplanken of kasten met deuren. Lees hier welke soort keukenkasten en laden er bestaan.

Fout 2: Te veel smalle kasten

Hoe meer kastjes, hoe meer opbergruimte? Vergeet het maar. Minder aparte kasten betekent eigenlijk meer brede kasten en zorgt voor een grotere opbergcapaciteit. In een ladekast van 90 cm berg je tot 20% meer op dan in twee kastjes van 45 cm. Het wegvallen van twee kastzijden en het halveren van het aantal lades zorgt bovendien voor een aantrekkelijkere kostprijs.

Fout 3: Geen volledig uittrekbare laden

Als de lades niet volledig uittrekbaar zijn, verlies je veel functionaliteit. Is je lade dat wel? Dan bereik je zelfs de verste uithoek ervan.

Fout 4: Te klein werkblad

Keukens hebben vaak veel te weinig plaats op het werkblad of aanrecht om aan kookvoorbereiding te doen. Dat is een erg belangrijke fout. Het werkblad is nochtans de meest gebruikte zone in je keuken: het is niet minder dan het centrale activiteitsgedeelte. De minimale vrije ruimte op het aanrecht moet 90 cm bedragen.

Fout 5: Rechtse of linkse keuken?

In een keuken voor rechtshandigen staat de spoelzone best links, de voorbereidingszone en het kook- en bakgedeelte komen rechts. Zo heb je als rechtshandige je rechterhand aan de juiste zijde om in te grijpen als je een pan van het vuur wil halen, het vuur wil bijstellen of moet reageren bij een overkokende pot. Ben je linkshandig? Dan draai je de volgorde om.

Fout 6: Slecht geplande keuken

Ga niet alleen af op het uiterlijk van een keuken, maar denk ook in zones. Pas in de praktijk komen de meeste ergernissen naar boven. Onderzoek toont aan dat er vijf zones zijn met een vaste volgorde: voorraad (mét koelkast) – bergruimte - spoelen (+ vaatwasser) - voorbereiden - koken (incl. vuur, oven, dampkap). In deze volgorde van links naar rechts hebben we het over een rechtshandige keuken. De omgekeerde volgorde weerspiegelt een keuken voor linkshandige mensen. Door zo’n indeling verminder je drastisch de looptijden en de afstanden die je moet afleggen tijdens het koken. Bovendien hoef je je niet te ergeren aan tegendraadse, onhandige bewegingen.

