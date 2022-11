Kerstfilmavond met het gezin of romantisch diner voor twee? Zo creëer je de juiste sfeer in huis

Nu het sneller donker wordt, is verlichting in huis dé sfeermaker bij uitstek. En of je het nu knus wil maken samen met je lief, een gezellige avond wil doorbrengen met het hele gezin of voor de perfecte ambiance wil zorgen tijdens het kerstdiner: de slimme verlichting van Philips Hue zet de juiste toon.

Laat het licht maar aan, schat

Beeld het je in: je komt thuis na een lange werkdag. Je lief verrast je met een lekker glaasje en wat heerlijke hapjes, lekker geurende bloemen verspreid in de kamer en romantische muziek op de achtergrond. Enige minpunt: er brandt kil en koel licht. Met Philips Hue kun je de sfeer in de kamer bepalen door de verlichting aan te passen naar jouw mood, simpelweg met één klik in de app. Je kunt de verlichting bovendien ook aan je gestreamde muziek koppelen, waardoor jouw favoriete playlist de sfeer in huis bepaalt. De living gehuld in een zachte gloed terwijl ‘Can’t take my eyes off you’ speelt? Een tikkeltje erover, maar romantisch is het wel. Alles is makkelijk te bedienen via je smartphone en via stembediening, dus blijf lekker dicht bij elkaar zitten.

XL-filmavond met het gezin

Kan het nog gezelliger dan op een gure winteravond met het hele gezin in de zetel te ploffen en de ene na de andere kerstfilm te bekijken? Maak zelf popcorn, voorzie ieders favoriete drankje, kruip onder een dekentje. Licht helemaal uit? Dan ligt de popcorn al snel verspreid over de zetel en zal het waarschijnlijk ook niet lang duren voor er iemand een vol glas frisdrank omstoot. Nu niet bepaald de definitie van een gezellige gezinsavond … Met Philips Hue kun je de verlichting in elke kamer zachtjes dimmen, zodat de film je helemaal kan meeslepen. De slimme verlichting kun je helemaal aan jouw wensen aanpassen, ideaal voor een perfecte filmavond. Wist je trouwens dat je, als je je televisie aansluit aan de Hue Sync Box, jouw verlichting zich zal aanpassen aan wat er op het scherm gebeurt? Zoals Maria die zingt in de groene heuvels van Oostenrijk, zo wordt je woonkamer gehuld in een romantische gloed.

Kerstlichtjes in jouw lievelingskleur

December is in aantocht en dat is dé maand voor lichtjes in huis. Hou jij het meest van warm, wit licht, maar zijn je kinderen eerder dol op die fonkelende, gekleurde lichtjes? Philips Hue zorgt ervoor dat iedereen zijn zin krijgt: slimme verlichting kun je aanpassen aan de sfeer, de ruimte, het gezelschap … Laat je kids zich maar eens uitleven op een discokerstfeestje met vriendjes en vriendinnetjes, achteraf kun jij gewoon weer genieten van het serene warme licht waar je bij tot rust komt, makkelijk te bedienen via de app. Het Philips Hue Festavia-lichtsnoer kun je een zacht kleurenpalet van verschillende tinten geven of in één lichtkleur hullen voor een rustiger effect.

Met de slimme verlichting van Philips Hue creëer je in een mum van tijd de juiste setting voor jou en je gezelschap. De ideale sfeermakers met kerst in aantocht!