kEI-leuk: Bouw een pretpark voor je kippen met deze tips!

15 augustus 2020

Verdienen jouw gevederde vrienden een kasteel om in te scharrelen en te kakelen? TOK, eh, TOP! Zo’n kippenpretpark bouwen is helemaal niet zo moeilijk. We helpen je op weg met enkele tips.

Een kleurtje

Een standaard kippenhok kan prima dienen als startpunt voor je kippenkasteel. Schilder met een leuk kleurtje (hout)verf en tadaa: ‘t lijkt meteen op een luxechalet.

Snack-slinger

Ook kippen houden van snacks. Je kunt je kippen er zelfs trucjes mee leren of hen attent maken op hun naam. Een smakelijke snack voor je pluimvee vormt bovendien een fijne afwisseling op het menu. Wil je je kippen verwennen met homemade lekkers? Rijg stukjes fruit en groenten aan een touw: appel, peer, een blad sla, banaan… en hang je smulslinger op in de kippenren. Of hang een krop sla aan een touwtje, zodat ze extra hun best moeten doen om ervan te kunnen pikken.

Tip : Ook een houder voor kippensnacks is ideaal om te vullen met groenvoer blokken of maiskolven.

Privéstrand

Een beautybehandeling voor je kip? Dat is een zandbad! Kippen ‘wassen’ zich met zand om zich te ontdoen van parasieten. Geef je tweevoeters dus een zandbak om in te baden. Gebruik zo’n blauwe schelp die vroeger als zwembad/zandbak dienst deed. Of graaf een put, leg er een gronddoek in en vul die met speciaal badzand . Hupla: je hebt een privéstrand.

(Kip)lekker spelen

Kippen scharrelen het liefst de hele dag. Die afleiding hebben ze nodig, want kippen die zich vervelen, reageren hun energie op elkaar af en gaan verenpikken. Combineer daarom spelen en eten. Bezorg je kip bakken amusement door korrels te verstoppen. Of maak je pluimvee blij met een kippenpiksteen: die houdt hen urenlang actief. Ook leuk: een voederbal! Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf maken: prik gaatjes in een oude tennisbal en stop er graan of vlokreeftjes in. Duwt je kip tegen de bal, dan gaat die aan het rollen en valt er heel wat lekkers uit. Beestig plezier!

Voetbad

Wist je dat kippen niet kunnen zweten? Help hen tijdens warme dagen dus om af te koelen, zodat ze niet van hun stokje gaan. Fris drinkwater is natuurlijk stap één: met een drinksilo hebben je dames altijd vers water. En wat dacht je van een voetbadje? Plaats een lage schaal met water in de ren, zodat ze hun poten kunnen verfrissen. Ook leuk: leg stukjes watermeloen, bessen of groenten in een ijsblokjesvorm, vul die met water, leg er een koord in en vries het in: een fris en fruitig hapje dat verkoeling biedt in de kippenren.

Schommel

Kippen zitten graag ‘op stok’. Met een kippenschommel verander je je kippenren in één klap in een speeltuin. Maak zelf een schommel van een stevige tak en 2 touwen. Je bezorgt er je gevederde vrienden eindeloos hentertainment mee. Wedden dat ze ervoor in de rij gaan staan?

#Wedoenda: Sam De Bruyn bouwde een pretpark voor zijn kippen

Ook radiopresentator Sam De Bruyn stak de handen uit de mouwen en toverde het hok van zijn gevederde vriendinnen om tot pretpark. “De verbouwing van ons huis was het ideale moment om ook onze kippen een nieuw verblijf te bezorgen”, verklaart Vlaanderens sympathiekste radiostem. “Het nieuwe hok van Lydia en Maggie De Pok is een soort grote kast in huisjesvorm, met verschillende legplanken en trappetjes. Onze kippen vinden het fantastisch om van de ene naar de andere plank te springen: een reis rond de wereld in hun eigen hok.” Sam stapelde ook houtblokken van verschillende formaten trapsgewijs op elkaar en zorgde voor planten en struiken waar zijn dames zich kunnen verschuilen en jagen op insecten. Daarnaast kunnen Lydia en Maggie rekenen op entertainment in de vorm van speeltjes en snacks. Geen moeite is te veel voor Sams kippen, zoveel is duidelijk. “Op Pinterest heb ik supermooie kippenschommels gezien, dus dat wordt mijn volgende project!”

