Karroo en Wouter wonen in strakke houtskeletbouw: "Helemaal op maat van onze gewoontes"

25 mei 2020

08u30

Karroo en Wouter wonen samen met hun zoontje (2) in een opvallende houtskeletwoning in Kontich. Samen met bouwsite Livios blikt Karroo terug op hun bouwavontuur: "Er is maar één ding dat we anders zouden doen, en dat is overal screens voorzien."

Houtskeletbouw

Het koppel had vrij snel de knoop doorgehakt om een houtskeletwoning te bouwen. “Het is een snelle bouwtechniek waarbij alle werken elkaar goed opvolgen. In juni 2017 zijn de werken gestart en in april 2018 zijn we verhuisd”, vertelt Karroo. “Het is ook een droge bouwmethode waarbij er geen vocht moet uitdrogen. En het is een techniek waarmee je efficiënter kan isoleren en je woning energiezuiniger kan maken. Dat vonden wij ook belangrijk.” Meer weten over de voordelen van deze bouwmethode? Ontdek ze hier.

Ontwerp op maat

Op een bouwbeurs kwamen Karroo en Wouter in contact met een sleutel-op-de-deurbedrijf en zo kwamen ze ook bij STAM architecten terecht. “De architect werkte frequent samen met het bouwbedrijf en dat boezemde ons vertrouwen in”, vertelt Karroo. “We hebben met de architect heel lang niet gesproken over hoe ons huis er uit moest zien, maar hoe we in ons huis zouden leven en functioneren. Zij vroeg welke ruimtes belangrijk voor ons waren en hoe deze zich tot elkaar moesten verhouden. Ik vond het heel fijn dat de architect focuste op de functie van de kamers. Hierdoor is het ontwerp echt op maat van onze gewoontes. Dat ervaren we nu ook iedere dag.”

Praktische indeling

De woning is erg praktisch ingedeeld. Beneden is er een inkomhal met toilet voorzien, een bureauruimte, een open keuken met leefruimte, een fietsenberging en een kleine berging met toegang tot de kelder. Hier zijn alle technieken geïnstalleerd. Op de bovenverdieping bevinden zich de masterbedroom en badkamer met wasruimte. Er zijn ook drie kinderkamers en een polyvalente ruimte. “De kinderkamers zijn klein, maar het idee is dat ze hier enkel slapen en eventueel later studeren. Spelen kunnen ze dan in het polyvalent gedeelte”, verduidelijkt Karroo. Bekijk hier alle foto’s van de woning en het interieur.

Volledig houten woning

“Het ontwerp is een mengeling van onze ideeën en de adviezen van de architect. Zo hadden we eerst totaal niet in ons hoofd om een volledig houten gevel te kiezen. Dat idee is gegroeid tijdens de gesprekken met de architect. Het was een van de opties en opeens waren we er wel voor verkocht”, legt Karroo uit. “Ons interieur is vooral strak en modern, maar voelt toch warm aan door de materialen en kleuren die we gebruiken.”

Focus op energiezuinigheid

Het koppel besteedde ook veel aandacht aan de energiezuinigheid van hun houtskeletbouw. Zo heeft de woning slechts een E-peil van 19. “Wij hebben zonnepanelen, driedubbele beglazing en screens. Daarnaast hebben we gekozen voor een warmtepomp met diepteboring. Dat was een grote kost uit ons budget, maar met deze warmtepomp kunnen we in de zomer ook onze vloer koelen. Tijdens de warme zomers van de voorbije jaren hebben we al gemerkt dat dit toch een groot effect heeft.”

Zicht op de kostprijs

En het kostenplaatje? “De kostprijs was niet tot op de komma uitgerekend, maar dat is ook niet realistisch”, legt Karroo uit. “We hadden vanaf het begin een zicht op de kostprijs, maar ons budget is een beetje gegroeid doorheen het project. Dat komt door de keuzes die we zelf gemaakt hebben. Als we een energiezuiniger alternatief wilden, zoals bijvoorbeeld onze warmtepomp, dan steeg de kostprijs. Ze legden ons duidelijk uit welke gevolgen onze keuzes hadden op ons budget en zijn altijd met ons in overleg gegaan als er extra kosten bijkwamen.” Benieuwd welke extra kosten bovenop de prijs kunnen komen? Hier vind je een overzicht.

Screens tegen oververhitting

Karroo en Wouter zijn zeer tevreden over hoe alles verlopen is. Toch is er één ding dat het koppel anders zou gedaan hebben. “We merken nu dat een energiezuinige en goed geïsoleerde woning snel opwarmt. We hebben enkel screens aan de zuidkant voorzien waar de middagzon staat. Maar de ochtend- en avondzon warmt onze woning ook op. Zelfs al in de lente. Daarom zou ik iedereen die bouwt aanraden om overal screens te installeren zodat je de zon buiten houdt en je woning koel”, besluit Karroo.

