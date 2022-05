Kan je nu nog een airco laten plaatsen voor de zomer? Zo zit het met de wachttijden

LiviosWie deze zomer niet wil puffen in een veel te warm huis, kan investeren in een airco of lucht-luchtwarmtepomp. Dat is een effectieve manier om de temperatuur binnenshuis het hele jaar door comfortabel te houden. In de zomer worden de kamers gekoeld en ontvochtigd en tijdens de winter doet de lucht-luchtwarmtepomp dienst als energiezuinige elektrische bijverwarming. Maar hoe zit het met de wachttijden voor die aircotoestellen? Ben je hopeloos te laat als je er nog eentje wil voor de zomer? Bouwsite Livios vroeg het aan Lieven Verstaen van Daikin.

Kan je nu nog een airco of lucht-luchtwarmtepomp bestellen voor deze zomer?

Verstaen vertelt dat er tijdens het begin van de coronacrisis een enorme vraag was naar aircotoestellen. Heel wat Vlamingen moesten een thuiskantoor op poten zetten en installateurs konden de grote vraag naar airco’s niet bijbenen vooraleer de warme zomermaanden aanbraken.

“Dit jaar is er nog geen grote piek geweest wat betreft bestellingen voor airco’s”, legt Verstaen uit. “Daarvoor is het nog niet warm genoeg geweest. Eenmaal ook de nachten een stuk warmer worden, zal de vraag plots heel snel stijgen.” Wie een aircotoestel wil bestellen, laat dus beter zo snel mogelijk een offerte opmaken. “Nu krijg je te maken met doorlooptijden van één of twee maanden”, verduidelijkt Verstaen. “Eerst komt een expert langs, daarna denk je even na over de offerte en vervolgens wacht je enkele weken tot de installatie geschiedt. In drukke periodes lopen die wachttijden snel op tot drie of zelfs vier maanden.” Informeer je nu naar een airco of lucht-luchtwarmtepomp, dan is het toestel dus voor de zomer nog geïnstalleerd.

Welke soort airconditioning is geschikt voor jouw woning? Bekijk hier de verschillende opties .

Waarom kiezen voor een aircotoestel of lucht-luchtwarmtepomp?

Wil je ontsnappen aan hete zomerdagen, dan is investeren in een lucht-luchtwarmtepomp een uitstekend idee. Mobiele aircotoestellen op elektriciteit zijn goedkoper, maar minder efficiënt en ze kunnen lawaaierig zijn. Lucht-luchtwarmtepompen zijn daarentegen veel energiezuiniger.

Nog een groot voordeel van een lucht-luchtwarmtepomp is dat je er ook in de winter gebruik van kan maken. “Lucht-luchtwarmtepompen doen ‘s zomers aan actieve koeling waarbij ze warmte aan de kamer onttrekken om die vervolgens af te geven aan de buitenlucht”, legt Verstaen uit. “De werking kan echter ook worden omgekeerd. In de winter onttrekt het toestel warmte aan de buitenlucht en geeft die terug af binnenshuis. In beide gevallen gebeurt dat op een erg energiezuinige manier. Je kan warmtepompen met andere woorden inzetten als airco én energiezuinige (bij)verwarming. Je gasketel hoeft zo minder te werken en dat merk je op de gasfactuur. Heb je zonnepanelen, dan helpen die het verbruik van de lucht-luchtwarmtepomp op te vangen.”

“Een van de tendensen in onze markt is dat lucht-luchtwarmtepompen uitgerust worden met steeds meer functies”, zegt Verstaen. “De laatste trend is het toevoegen van luchtzuiveringstechnologie. Die toestellen kunnen zelfs pollen afbreken om allergische reacties te voorkomen. Bovendien kan je de nieuwste modellen makkelijk bedienen vanop je smartphone via een handige app.”

Benieuwd wat je neertelt voor een recent toestel? Lees hier de richtprijzen voor lucht-luchtwarmtepompen en airco’s.

Is een lucht-luchtwarmtepomp makkelijk te installeren?

“Lucht-luchtwarmtepompen zijn zeker makkelijk te installeren”, benadrukt Verstaen. “Die warmtepompen werken met kleine koperen leidingen die in de muren kunnen worden weggewerkt.” In de meeste gevallen komen daar geen grote breekwerken aan te pas. Lucht-luchtwarmtepompen bestaan uit enerzijds een buitentoestel, bevestigd aan de gevel, op een plat dak of gewoon in de tuin, en anderzijds een binnentoestel dat de gekoelde of verwarmde lucht in de woning verspreidt. “Lucht-luchtwarmtepompen vormen een van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om je wooncomfort te verhogen”, voegt Verstaen er nog aan toe.

Bovendien hoeven die binnentoestellen heus geen doorn in het oog te zijn. Ze kunnen op subtiele manieren in het interieur verwerkt worden. De populaire wandmodellen hang je gewoon boven de deur zodat de muren vrij blijven. Er bestaan ook subtiele vloermodellen en inbouwtoestellen die je helemaal kan wegwerken. Op een buitenunit kan je tot wel vijf binnenunits in verschillende ruimtes aansluiten.

Meer weten? Met deze checklist zie je niets over het hoofd als je een airco gaat plaatsen.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.