Kan je energie besparen door tijdens de winter je ventilatiesysteem uit te zetten?

Als het buiten koud is, zijn we geneigd om ons huis zo veel mogelijk af te sluiten. Soms tot aan de ventilatieroosters of het volledige ventilatiesysteem toe. Maar is dat wel een goed idee? Bouwsite Livios legt uit waarom het antwoord op die vraag duidelijk nee is.

Roosters dichten

Sommige mensen sluiten de verluchtingsroosters of dichten ze af om te vermijden dat er – vooral in de winter – te veel koude lucht binnenkomt of om tocht te vermijden. Daardoor komt er geen verse, koude lucht meer binnen. Die hoeft dan wel niet meer verwarmd te worden, wat een kostenbesparing oplevert. Maar tegelijk wordt het vochtiger in huis waardoor het killer aanvoelt en je comfort daalt. Het gevolg? Je zet je verwarming weer hoger. De roosters op de ramen volledig sluiten is bijgevolg nooit een goed idee, ook niet in de winter.

Ventilatiesysteem uitschakelen

Een andere “besparingstechniek” is het mechanische ventilatiesysteem uitschakelen wanneer er niemand in de woning is (al is dit in principe wettelijk niet toegelaten). De lucht wordt dan wel niet vervuild door de bewoners (door te koken, douchen, ademen…), maar de andere bronnen van vervuiling blijven aanwezig. Stofdeeltjes, gassen en (ziekteverwekkende) microben nestelen zich nog altijd in de binnenlucht. Moderne inrichtingen en materialen (kunststof vloerbekleding, meubilair, plastic voorwerpen…) geven vluchtige organische stoffen af die, op lange termijn, giftig kunnen zijn. Schakel je het ventilatiesysteem bijvoorbeeld uit, dan gaat stof in de kanalen neerslaan, wat op termijn – en zeker in vochtige omstandigheden – een voedingsbodem kan vormen voor bacteriën en schimmels.

Permanent ventileren

Onthoud goed dat de binnenlucht meer vervuild is dan de buitenlucht. In de steeds betere luchtdichte woningen schuilt dus een gevaar. Daar waar de lucht in een oude woning elke 30 minuten wordt vernieuwd, gebeurt dat in een goed geïsoleerde, luchtdichte woning zonder ventilatiesysteem pas om de 10 uur. Het is dus belangrijk om je woning permanent voldoende te ventileren.

