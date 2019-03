Gesponsorde inhoud Kamers herindelen? Eenvoudig met een scheidingswand Aangeboden door Ytong

01 april 2019

08u30 0 WOON. Heb je pas een woning gekocht, maar is de indeling toch niet helemaal jouw ding? Of slapen je kinderen samen in één grote kamer die je wil opsplitsen in twee kleinere tienerkamers? Met een scheidingswand pas je in geen tijd de indeling van je huis aan.

Denk je bij een scheidingswand spontaan aan gipskarton of een snelbouwsteen? Ook Ytong cellenbeton is ideaal om niet-dragende binnenwanden op te trekken. Zo creëer je in een handomdraai een nieuwe ruimte. Een scheidingswand uit Ytong biedt vijf grote voordelen:

1. Snelle plaatsing en afwerking

Ytong is een sterk, maar licht bouwblok. Het ideale bouwmateriaal voor doe-het-zelvers. In een mum van tijd plaats je zelf een extra binnenmuur. Je hebt geen gedoe met metselspecie, maar werkt snel en proper met lijm.

Tip: wil je zelf aan de slag met Ytong? Schrijf je in voor een van de gratis Ytong-opleidingsdagen bij Xella. Zo leer je alles over de mogelijkheden voor jouw verbouwproject. Breng je plannen mee en bekijk met de adviseurs wat de beste oplossing is om jouw renovatie te realiseren.

2. Isolerend

Wil je een bestaande doorgang dichtmetselen? Met Ytong gaat dit snel en zonder veel moeite. Ytong is binnenmuur, buitenmuur en isolatie in één blok. Zo verbouw je niet alleen energiezuinig, maar geniet je ook van een aangenaam binnenklimaat! Het blijft lekker warm in de winter en koel in de zomer.

3. Budgetvriendelijk

Doordat je snel kan renoveren met Ytong, bespaar je niet enkel tijd, maar ook geld. Voor 1 m² heb je maar 6,6 blokken nodig. De muur kan je afwerken met een laagje dunpleister. Dat is niet alleen snel, maar ook goedkoop.

4. Buffer tegen geluidsoverlast en vocht

Ytong werkt akoestisch isolerend. Zo beperk je het geluid tussen verschillende kamers en heb je geen last van andere huisgenoten. Deze bouwblokken zijn bovendien ongevoelig voor vocht. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor vochtige ruimtes zoals je badkamer en keuken.

5. Brandwerend

Ytong staat bekend om zijn uitzonderlijke brandweerstand. Bij een eventuele brand ontwikkelt dit bouwblok geen giftige dampen. Het materiaal wordt minder heet en warmt traag op. Hierdoor zal een brand zich niet uitbreiden of laten aanwakkeren.

Meer weten? Lees meer over de mogelijkheden voor jouw renovatie, download je gratis brochure of surf naar www.xella.be.