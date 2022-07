Kamerplanten kopen? Let dan op déze belangrijke dingen

VtwonenEen huiskamer oogt in een handomdraai gezelliger met een paar mooie kamerplanten. En ze geven nog een rustgevende vibe aan de ruimte ook. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf? Vtwonen.be lijst op welke dingen belangrijk zijn om in je achterhoofd te houden.

1. Check de conditie

Ziet de plant er op het eerste gezicht niet zo levendig uit? Vertrouw dan op je eigen gevoel, want vaak verkeert hij dan niet in optimale conditie. Met name bladeren vertellen veel over de gezondheid van planten, dus inspecteer die in ieder geval grondig. Hangen ze slap? Hebben ze last van verkleuringen? Is de plant mooi vol? Of heeft hij last gehad van bladval? De eerste indruk is het belangrijkst.

2. Bedank voor beestjes

Vervolgens is het belangrijk om iets grondiger naar de plant te kijken. Letterlijk grondiger, want je zal de potgrond goed moeten bestuderen. Misschien zie je wel beestjes krioelen. En die wil je er liever niet bij hebben. Klop een paar keer – niet té bruut – tegen de pot om te zien of er iets vrijkomt. Controleer ook goed op en tussen de bladeren of daar insecten lopen of misschien wel schimmels zitten. Spot je beestjes? Laat de kamerplant dan liever staan.

3. Veel vertakkingen

Een plant in goede gezondheid heeft een mooie en gestage groei. Die kun je vaak afleiden aan vertakkingen. Bekijk ook of de stelen mooi en stevig zijn en of er knoppen aan zitten voor nieuwe vertakkingen. En zeg nu zelf: je kiest toch het liefst de allermooiste en volste plant uit? Als je kunt kiezen tussen planten met veel of weinig stengels, ga dan altijd voor degene met de meeste vertakkingen. Ook al staat de andere plant al in bloei.

4. Controleer de wortels

Een van de belangrijkste dingen om op te letten bij het kopen van kamerplanten zijn de wortels. Voordat je die mooie groene bloeier aanschaft, is het verstandig om de pot even ondersteboven te draaien. Zonder dat de plant eruit valt natuurlijk. Bekijk het wortelgestel van de plant. Komen die net uit de afwateringsgaten, dan is deze plant de perfecte kandidaat om te scoren. Grote kans dat hij namelijk mooi zal doorgroeien én je krijgt hem nog makkelijk uit het standaard potje. Zijn de wortels al ver uit het potje geschoten? Dan kun je de kamerplant beter laten staan. De kans dat je de wortels beschadigt bij het verpotten is te groot. En beschadigde wortels betekenen dat de plant minder goed zal groeien.

5. Labels, labels, labels

Die plantenkaartjes zijn niet voor niets in de pot gestopt. Naast de naam van de plant bevatten ze ook essentiële informatie over de juiste standplaats voor de kamerplant en hoeveel water hij nodig heeft. Door dit even goed te bestuderen, zul je de kamerplant beter begrijpen en zal hij een stuk langer meegaan. Extra tip: maak meteen ook een foto van het kaartje, dan raak je die informatie én de naam van de plant niet meer kwijt.

6. Koop met visie

Voordat het überhaupt tijd is om te beslissen of je de plant koopt of niet, is het handig om enkele voorbereidingen te treffen. Stap één is bedenken waar je de plant wilt zetten. Is het een plek waar veel licht komt of juist niet? Is één grote kamerplant hier op zijn plaats of kies je beter voor een aantal kleine? Bedenk van tevoren een gericht plan, dan kun je ook gericht zoeken. En dat is wel handig als het plantenaanbod reusachtig is en ze stuk voor stuk andere behoeften hebben.

