Kamer onder schuin dak? 3 manieren om de hitte buiten te houden Bjorn Cocquyt

27 juli 2020

15u28 1 Woon. Heel wat zolders worden ingericht als extra slaapkamer, als thuiskantoor, als hobbyruimte, … Daar is het in de zomer niet altijd even fijn toeven, omdat de temperatuur er soms flink oploopt. Nochtans kan je daar makkelijk iets aan doen met een zonnescherm of rolluik aan de buitenkant.

In augustus lanceert Velux verduisterende zonneschermen om aan de buitenkant van je raam te bevestigen. Ze zijn weerbestendig en hebben een onopvallende stof die de warmte én het licht van de zonnestralen buiten houdt.

De uiteinden van aluminium zorgen voor extra stabiliteit en met een simpele druk op de draadloze knop open en sluit je de zonneschermen die worden aangedreven door zonne-energie. Als je wel daglicht nodig hebt dan bevestig je een traditioneel buitenste zonnescherm. Zo kan je nog uit het raam kijken, maar wordt de zon wel afgeblokt. Deze schermen zijn er vanaf 54 euro.

(lees verder onder de foto)

Rolluiken weren niet alleen de warmte en het licht, ze dempen ook het contactgeluid van regen of hagel op het raam. Voor de bediening heb je de keuze uit elektrische rolluiken (vanaf 364 euro) of rolluiken op zonne-energie (vanaf 537 euro). In combinatie met Velux Active with Netatmo sluiten ze pro-actief, in functie van de weersvoorspellingen en binnentemperatuur. Tijdens de wintermaanden komen de rolluiken van pas om energie te besparen.