Kalkaanslag in de badkamer of hardnekkige resten van kaarsvet wegkrijgen? Onze poetsexpert geeft advies

Sommige zaken vallen niet zo gemakkelijk weg te poetsen. Zoals kaarsvet uit een potje, of die lelijke kalkaanslag in de badkamer. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp kreeg er vragen van lezers over, en geeft hen met veel plezier advies: “Heb je er al eens aan gedacht om autowas te gebruiken?”

Hoe krijg ik kaarsvet weg?

Een lezer heeft een vraag over kaarsen: “Bij Action heb ik kaarsen in mooie potjes gehaald met verschillende heerlijke geuren. Als de kaarsen helemaal uitgebrand zijn, blijven er toch nog wat resten kaars over op de bodem. Die zijn heel moeilijk te verwijderen, maar ik wil de potjes toch nog gebruiken. Hoe los ik dat op?”



“We branden steeds meer kaarsen en lang niet alleen in de wintermaanden. Ze zitten soms in een mooie glazen bol of pot. Die wil je dus hergebruiken. Het enige wat je nodig hebt om de potjes schoon te maken is kokend water - de pot is hittebestendig - een beetje afwasmiddel en wat keukenpapier”, zegt de schoonmaakexperte.

“Kook het water, doe wat druppels afwasmiddel in het potje en giet er dan het water in. Door de hitte komt het kaarsvet meteen los. Daarna leg je wat keukenpapier in de gootsteen en giet je het water en de resten kaarsvet erop. Zo kan je het gemakkelijk opruimen. Daarna kan je die kom of pot wassen en drogen zoals je normaal zou doen, bijvoorbeeld in de vaatwasser. Je hoeft dus niet te schrapen of zo.”

Hoe kom ik van die kalkaanslag in de douche af?

Een andere lezer komt maar niet van de kalkaanslag in de badkamer af. “Onze douchecabine zit onder de aanslag. Ik heb alles geprobeerd, maar ik krijg de kalkaanslag niet weg. Wat kan ik nog doen?”



“Kalk is en blijft een ding”, weet Marja. “Ik geef de tip die voor mij het beste werkt. Het is een oplossing die ik sinds jaar en dag toepas: dikke bleek (een verdikte versie van klassiek bleekwater, red.). Daar gebruik je geen liters van, maar je gebruikt het druppelsgewijs. Je moet het altijd even uitproberen in een klein hoekje van bijvoorbeeld je tegels, om te kijken wat het doet.”

Draai je douchekop eraf en leg ’m in warm water met azijn Marja Middeldorp

Maar eerst trek je een paar huishoudhandschoenen en oude kleren aan. “Daarna dep je de vloer met een sponsje en je dik bleekmiddel. Laat dat even een halfuurtje, zeker, inwerken. Daarna kook je water en pak je een afwasborstel. Je kunt het kokende water steeds een beetje over de vloer gieten, daar waar je met je afwasborstel bezig bent. Je zult zien: de kalk komt makkelijk los. Dit kun je doen voor alles wat met steen te maken heeft.”



“Spoel het even na met je douchekop en wrijf het droog. Maak je de vloer kalkvrij, neem dan meteen de muren mee. Als je toch de douchekop vast hebt: maak die ook meteen kalkvrij! Draai 'm eraf en leg 'm in warm water met azijn. Daarna is hij weer schoon en komt de straal weer lekker op je hoofd. Het is daarna een kwestie van onderhoud en bijhouden. Ik geef vaker de tip om je vloer of muren in de badkamer in te wrijven met autowas. Zo maak je een beschermlaagje en komt de kalk minder snel in de poriën van de tegels. Kijk wel uit dat je badkamer niet glad wordt, maar daar kun je een douchematje voor gebruiken.”