Kalk bestrijden kost Belg 210 euro per jaar: hoe kan het goedkoper? En in welke regio's loop je het grootste risico?

LiviosKalk is geen lachertje. Verkalkte leidingen en kalkaanslag in het koffiezetapparaat, de wasmachine of de vaatwasser kosten je een flinke duit. Je kan kalkaanslag verwijderen met een speciaal reinigingsproduct of het probleem voorkomen met een waterontharder. Waarom is kalk zo schadelijk voor onze leidingen? En hoe kan je kalkaanslag verhinderen? Bouwsite Livios vroeg het aan Bert Cieters van Ecowater.

Kalk beschadigt huishoudelijke apparaten

Kalkaanslag lijkt misschien onschuldig, maar kan wel degelijk flinke schade veroorzaken. “Kalk zorgt langs de buitenzijde van kranen enkel voor vieze vlekken, maar binnenin is de schade veel groter”, vertelt Cieters. “Kalk zit daar vast, hoopt zich op en stopt de leidingen op. Daardoor zullen je huishoudelijke apparaten minder efficiënt werken en op termijn zelfs stukgaan.”

Quote Het klopt dat het kalkpro­bleem in bepaalde regio’s acuter is dan in andere. Oost- en West-Vlaanderen hebben bijvoor­beeld erg kalkrijk grondwater Bert Cieters, Ecowater

Die vervelende kalk is regiogebonden, maar in heel België een probleem. “Het klopt dat het kalkprobleem in bepaalde regio’s acuter is dan in andere. Oost- en West-Vlaanderen hebben bijvoorbeeld erg kalkrijk grondwater”, legt Cieters uit. “Maar ook in andere provincies is kalk een probleem. In ons vak gebruiken we de eenheid van Franse graden om de hardheid van het water te meten. In Oost- en West-Vlaanderen ligt die waarde vaak boven de 30 graden, in andere provincies rond de 20 graden. De aanbevolen waterhardheid voor huishoudelijke apparaten bedraagt echter amper 2 à 3 graden. Kalk in België is dus een groot probleem.”

Kan je een kraan zelf ontkalken?

Kalk moet je daarom weghalen om je huishoudelijke apparaten te beschermen. Dat kan je zelf, al is dat eerder uitstel dan afstel. “Je kan de nodige reinigings- en onderhoudsproducten kopen om kalk te bestrijden, maar die producten zijn niet goedkoop én het vraagt behoorlijk wat poets- en schrobwerk”, geeft Cieters mee. “Studies raamden de jaarlijkse kosten om kalk te bestrijden op zo’n 210 euro. Op termijn is een waterontharder daarom een interessantere investering. En je bespaart jezelf er heel wat poetswerk mee, ook dat is mooi meegenomen.”

Quote Een wateront­har­der zorgt er zo voor dat je huishoudap­pa­ra­ten die water gebruiken langer zullen meegaan. Er zit namelijk amper nog kalk in het toevoerwa­ter Bert Cieters, Ecowater

Een waterontharder voorkomt kalkaanslag

Een waterontharder filtert kalk uit het water. Zo voorkom je dus kalkaanslag en hoef je je geen zorgen te maken over kapotte leidingen. En voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen, zeker als het over huishoudelijke toestellen gaat. “Een waterontharder werkt volledig op zichzelf en is bijzonder efficiënt. Het toestel gebruikt een harstank om kalk uit het water te filteren en regenereert zichzelf vervolgens via een zoutbak in het toestel”, legt Cieters uit. “Een waterontharder zorgt er zo voor dat je huishoudapparaten die water gebruiken langer zullen meegaan. Er zit namelijk amper nog kalk in het toevoerwater.”

Een waterontharder: de voordelen en nadelen

Een waterontharder bespaart je dus kapotte huishoudtoestellen en heel wat poetswerk. Bovendien stelt de installatie niet veel voor. “De installatie van een waterontharder neemt doorgaans ongeveer een uur in beslag. De inkomende waterleiding en de afvoerleiding moeten goed toegankelijk zijn en er is natuurlijk elektriciteit nodig om het toestel te doen werken”, vertelt Cieters.

Het nadeel van een waterontharder is de aankoopprijs, al maakt Cieters daar een kanttekening bij. “Je hebt waterontharders in verschillende prijsklassen en verschillende groottes, afhankelijk van je jaarlijkse waterverbruik en de waterhardheid in je regio. Er zijn ook slimme toestellen met een wifiverbinding. Richtprijzen lopen doorgaans vanaf 1.300 euro, maar je hebt het uiteindelijke kostenplaatje dus wel een beetje zelf in de hand”, geeft Cieters mee. “De gemiddelde levensduur van een waterontharder is 15 jaar, het toestel gaat dus lang mee. Men heeft bovendien berekend dat je met een waterontharder jaarlijks 650 euro bespaart, onder meer aan reinigingsproducten, energiekosten en reparaties of vervangingen van huishoudelijke toestellen. De waterontharder verdien je met andere woorden snel terug”, sluit Cieters af.

