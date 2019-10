Jungle overwoekert luxevilla voor beter contact met de natuur Bjorn Cocquyt

16 oktober 2019

16u46 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op het Indonesische eiland Bali.

Dit project van Word of Mouth Architecture kreeg de toepasselijke naam Villa Chameleon, want de woning past zich net als een kameleon aan haar omgeving aan. Concreet betekent dit dat het groen van de jungle het huis (deels) overwoekert. Aan de rand van de groendaken en de terrassen zijn hangplanten aangebracht die stilaan een natuurlijk gordijn vormen.

(lees verder onder de foto’s)

In elke kamer is er een link met het overweldigende woud. Om het huis te betreden, moet je zelfs over een paadje boven een vijvertje dat een knipoog is naar de rivier die elf meter lager in de achtertuin passeert. “Onze bedoeling was om de grenzen weg te vegen tussen de natuurlijke en de bewoonde omgeving”, vertellen de architecten.

(lees verder onder de foto’s)

“Een heerlijke plek om tot rust te komen”, horen we jou al denken. Wel dat kan je zelf komen ervaren, want Villa Chameleon is een vakantiewoning. Je kan hier bijvoorbeeld tijdens de week van kerstavond met tien personen logeren voor 5.750 euro. Dat is inclusief butlerservice.