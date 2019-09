Gesponsorde inhoud Jouw droombadkamer? Die ontwerp je makkelijk zelf! Aangeboden door Facq

24 september 2019

10u51 0 WOON. Moet je badkamer opnieuw ingericht worden? Maar wil je liever geen geld uitgeven aan een interieurarchitect voor het opmaken van een ontwerp? Goed nieuws: voortaan maak je dit helemaal zelf, gratis en online!

Zelf je badkamer ontwerpen? Dat kan snel en eenvoudig met de online Bathroom Planner van Facq. Deze gratis tool helpt je in enkele stappen naar een volledig plan voor je badkamer. Met elk detail is rekening gehouden, zelfs met de plaats van je ramen en deuren.

3 stappen

De Bathroom Planner bestaat uit drie stappen. Eerst bepaal je de juiste oppervlakte en vorm van je badkamer. Of kies je uit één van de verschillende basisvormen die in de tool voorzien zijn. Die kan je ook nog aanpassen tot ze exact overeenkomen met jouw badkamer. Zo kan je bijvoorbeeld muren langer of korter maken. Nog handig: voor een waarheidsgetrouw grondplan kan je het verticaal of horizontaal spiegelen.

Grondplan vastgelegd?

Dan komt het leukste werk: je badkamer inrichten. Je kan kiezen uit heel wat elementen om aan het grondplan toe te voegen: badkamermeubels, wanden en plafonds, toiletten en bidets, baden, douches, kranen, wastafels, verwarming, accessoires, wanden, deuren en ramen. Zo kan je eindeloos combineren tot je de opstelling hebt gevonden die helemaal aansluit bij wat je in gedachten had.

Afwerken en klaar!

In de derde en laatste stap krijg je je zelfgemaakte ontwerp in 3D te zien. Het enige wat je nu nog moet doen, is tegels kiezen voor je vloer en je muren een mooi kleurtje geven. Vanuit elke hoek kan je nu je ontwerp bekijken. Toch nog iets aanpassen? Dat kan perfect. Je gaat gewoon een stap terug in de planner en past aan wat je wil veranderen.

Staat je ontwerp op punt?

Maak een afspraak en neem het mee naar een van de vijftien showrooms van Facq en een adviseur zet het voor jou om in realiteit. Wacht niet te lang, want van 1 tot en met 31 oktober geniet je van 10% korting op de volledige catalogus: van douches en kraanwerk, tot accessoires en decoratieve radiatoren. En dat in alle showrooms. Alweer een mooie besparing!