Jongeren willen niet renoveren, maar zullen niet anders kunnen

03 april 2019

11u30

Bron: Livios 0 Livios De De bouwsite Livios meldt dat slechts 16% van de jongeren nog zin heeft om een woning grondig te verbouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van InSites Consulting in opdracht van AXA bank bij 600 Belgen. Recente en toekomstige huiseigenaars vinden energiezuinig wonen belangrijk, maar willen daar niet voor renoveren.

Noodgedwongen renoveren

Van de bevraagden jonger dan 35 geeft liefst 84% aan dat ze een nieuwbouw of een woning in goede staat verkiezen. In een gelijklopend onderzoek van twee jaar geleden gaf 24% van de jongeren aan dat ze grondige renovatiewerken zien zitten, maar dat aantal daalt nu dus tot 16%.

In België komen er 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar bij, terwijl er 4,5 miljoen bestaande woningen zijn. In Vlaanderen alleen wachten 2,65 miljoen woningen op energiebesparende ingrepen. Het lijkt er dus op dat nieuwe huiseigenaars in de komende jaren tegen wil en dank moeten renoveren.

Besparen op energiekosten

Drie vierde van de bevraagden geeft aan dat energiezuinig (ver)bouwen belangrijk is. Als we enkel naar de jongeren kijken, neemt dat aandeel toe tot 81%. Geen loze woorden, want 9 op 10 zegt dat ze al energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Gevraagd naar de motivatie om energiezuinig te wonen, geeft 8 op de 10 aan dat ze willen besparen op hun energiekosten.

