Jonge architecte steekt zelf handen uit de mouwen en geeft oude bel-etage complete make-over

Goedkope gevelverfraaiing

Toeval speelt een belangrijke rol in het leven. Dat bewijst ook deze fraaie rijwoning, die oorspronkelijk helemaal niet voorbestemd was voor de grondige renovatie die ze enkele jaren geleden onderging. Om de nieuwe ramen volledig tot hun recht te laten komen, is de gevel volledig zwart geverfd. Een goedkope verfraaiing, want al bij al heeft dit slechts 150 euro aan verf gekost. In combinatie met het verspringende eikenhouten buitenschrijnwerk en een zwarte garagepoort resulteerde deze eenvoudige ingreep in een knap geheel dat het sombere straatbeeld een nieuw elan geeft. Lees hier de do’s en don’ts als je een gevel wil verven.

© Tweestroom Architecten / Luc Roymans Photography

De belangrijkste aanpassing was de integratie van de op maat gemaakte houten ramen aan de voorzijde van de woning. Het bleek de ideale manier om de grote raamoppervlakken optimaal te benutten en de warme uitstraling te creëren die Katrien voor ogen had. “Bovendien vormen ze intussen een belangrijk deel van onze woonbeleving”, vertelt ze. “De glasvlakken springen afwisselend in en uit, zodat er unieke zitplekjes aan het raam ontstaan die erg gegeerd zijn bij ons zoontje en het bezoek dat we over de vloer krijgen.”

© Tweestroom Architecten / Luc Roymans Photography

© Tweestroom Architecten / Luc Roymans Photography

Weloverwogen aanpassingen

Zonder zware ruwbouwwerken uit te voeren, gaf Katrien haar bel-etage een heel ander karakter. Dat illustreert onder meer de gang op de eerste verdieping. Dankzij enkele weloverwogen aanpassingen etaleert hij de verfijnde zwart-wit-houtlogica die ook de rest van de woning typeert. “We hebben de trap naar de tweede verdieping wit geverfd om het contrast met de klassieke natuurstenen trap naar het gelijkvloers niet te groot te maken en het ruimtegevoel in de relatief krappe gang te maximaliseren”, licht Katrien toe.

© Tweestroom Architecten / Luc Roymans Photography

“Voorts hebben we de geelachtige spijlen van de trap naar het gelijkvloers zwart geverfd, waardoor de donkere plastic op de leuningen niet langer als een storend visueel element ervaren wordt en het geheel een stuk slanker oogt. Het raam tussen de gang en de leefruimte – aan de basis van de trap naar de tweede verdieping – was al aanwezig, maar was ingevuld met gegolfd matglas. We hebben die opening iets subtieler gemaakt door ze licht te verkleinen, te omkaderen met hout en in te vullen met helder glas, waardoor er vanuit de leefruimte heel wat natuurlijk licht binnenvalt.”

© Tweestroom Architecten / Luc Roymans Photography

Economische overwegingen speelden een cruciale rol in dit knappe renovatieproject. In plaats van meerdere honderden euro’s te besteden aan dure kant-en-klaaroplossingen, staken Katrien en haar partner regelmatig zelf de handen uit de mouwen. “Ons relatief beperkte budget verplichtte ons bovendien om erg creatief te zijn en heel wat materialen te hergebruiken. Op die manier hebben we onze woning kunnen personaliseren zonder al te veel geld te moeten uitgeven.”

© Tweestroom Architecten / Luc Roymans Photography

