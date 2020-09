Jong architectenkoppel renoveert eigen rijwoning: "Complete transformatie” Redactie

Architectenkoppel Eline en Simon verbouwden drie jaar geleden hun rijhuis uit de jaren 20 in Hasselt. De voorgevel werd bewaard voor het straatbeeld, maar achter de façade onderging de woning een complete transformatie. Bouwsite Livios mocht binnen kijken in de compacte en energiezuinige stadswoning met veel daglicht en comfort.

Eline en Simon hebben in hun jonge carrière al heel wat renovatieprojecten begeleid. “We pakken ieder project heel persoonlijk aan. Dan is het jammer dat je zelf niet kan genieten van het resultaat. Het was dan ook fijn om voor onszelf aan de slag te kunnen gaan”, vertelt Simon. Hun stadswoning in de Blijde-Inkomststraat in Hasselt maakt deel uit van 80 woningen uit de jaren 20. “De wijk werd aangeduid als bouwkundig erfgoed”, legt Simon uit. “De voorgevel hebben we behouden om het straatbeeld te bewaren, maar binnen hebben we een totaalrenovatie doorgevoerd.” Begin 2017 zijn de werken gestart, in oktober 2018 trokken Eline en Simon in hun nieuwe woning. Lees hier hoe je aan een totaalrenovatie begint.

Bekijk meer foto’s van de woning van Eline en Simon.

Compacte, praktische woning

Het koppel wou in de eerste plaats een praktische woning. “De oppervlakte is beperkt. Daarom wilden we elke vierkante centimeter maximaal benutten. Er moest plaats zijn voor een werkplek voor ons architectenbureau en voor onze hobby met de bijhorende racefietsen. Daarnaast wilden we twee kinderkamers en een badkamer op zowel de eerste als tweede verdieping. Het was een grote uitdaging om al deze eisen in de compacte woning te integreren.”

Veel ruimte en comfort

Eline en Simon bewijzen dat er op een kleine oppervlakte in de stad veel mogelijk is qua ruimte en wooncomfort. Op 120 m² bewoonbare oppervlakte creëerden ze een woning met een bureau, drie slaapkamers en twee badkamers. Het geheim? “Quasi al het meubilair werd door ons bedacht en uitgetekend. Zo konden we de ruimte maximaal benutten”, legt Simon uit. “Natuurlijk vraagt dit op voorhand wel heel wat denkwerk.”

Centraal meubelstuk in inkomhal

Wat meteen in het oog springt als je binnenkomt in de inkomhal is de fietsenkast. Verder staat er in de inkomruimte een houten kubus waarin de architecten de vestiaire, het toilet en de bureauruimte hebben ondergebracht. “Dit centrale meubelstuk organiseert het binnenkomen en zorgt voor privacy tussen de straat en de achterliggende leefruimtes.”

Veel daglicht dankzij patio

Een andere blikvanger op het gelijkvloers is de centrale patio die voor veel daglicht en groen zorgt. “Rond deze patio hebben we de zitruimte, keuken en eetplaats geschakeld zodat de leefruimtes overvloedig daglicht krijgen”, legt Simon uit. “De keuken verbindt de zitplaats met de eetruimte: ze is klein van oppervlakte maar biedt wel veel werkruimte en bergplaats. Zo hebben de voorraad, wasmachine en strijkplank hier hun plaats in het maatmeubilair.” Met een accordeonraam in de eetruimte zorgden de architecten ook voor een maximale connectie tussen de eetruimte en hun stadstuin. Ken jij al alle tuintrends? Bekijk ze hier.

Gouden en marmeren accenten

Op de eerste verdieping bevinden zich twee kinderkamers en een badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet. Op de zolderverdieping is de masterbedroom met vrijstaand bad. “Op termijn zullen we hier ook nog een wastafel voorzien”, voegt Simon toe. Beneden koos het koppel voor meer brute en warmere materialen zoals hout en beton met gouden en marmeren accenten, terwijl ze boven net kozen voor een lichtere sfeer. “In plaats van beton opteerden we hier voor een witte gietvloer. Het hout van het meubilair en de gouden en marmeren accenten hebben we wel doorgetrokken om een geheel te creëren in ons interieur.”

Beter E-peil dan nieuwbouwnorm

Op de zolderverdieping zijn ook de technieken voorzien. “We hebben gekozen voor een ventilatiesysteem D, een lucht-waterwarmtepomp en een zonneboiler voor sanitair warm water. In combinatie met een doorgedreven isolatie in de voorgevel (foamglasplaten langs de binnenzijde), in de buitenwanden (12 cm rotswol), op het platte dak (28 cm PUR), het hellend dak (32 cm glaswol) en in de vloer (isolerende chape met EPS-parels) behaalt de woning een E-peil van 20. Hiermee voldoen we met deze renovatie eigenlijk ruimschoots aan de huidige BEN-norm voor nieuwbouwwoningen”, weet Simon.

Budget

En wat met het budget? “We hadden een budget vooropgesteld waar we ons redelijk goed aan zouden kunnen houden. Maar tijdens de verbouwingswerken hebben we enkele oorspronkelijke keuzes gewijzigd en voor een upgrade gekozen. Zo plaatsten we een warmtepomp in plaats van een gaswandketel, werd de zolder ook afgewerkt en hebben we het meubilair op maat verder uitgewerkt dan initieel voorzien. Dit konden we deels ook doen door de verschillende subsidies en premies waar we recht op hadden”, besluit Simon.

Op welke premies of subsidies heb jij recht? Bereken het met deze tool.

Openhuizendag Mijn Thuis op Maat

Benieuwd naar dit renovatieproject? Tijdens de hele maand september kan je virtueel binnenwandelen in meer dan 90 projecten in Vlaanderen en Brussel. Op zondag 27 september organiseert Mijn Thuis op Maat een openhuizendag. Dé uitgelezen kans om je te laten inspireren en informeren voor jouw (ver)bouwproject door architecten en andere bouwheren. Meer weten? Ontdek alle projecten op www.mijnthuisopmaat.be.

Tip: Wil je goed voorbereid aan je (ver)bouwproject beginnen? Vraag je gratis exemplaar aan van het bouwboek Verstandig bouwen en renoveren.

